Bahçeşehir Koleji Şanlıurfa Kampüsü Stem Sergisi Piazza Avm'de Sergileniyor

Bahçeşehir Koleji Şanlıurfa Kampüsü; Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin hazırladığı Stem Junior programının 2. teması olan "Makineler Dünyası" Amsterdam Evleri prototiplerini Piazza AVM'de sergiliyor. Sergi de ayrıca Anaokulu öğrencilerinin dönem içerisinde yapmış oldukları "Sanat Çalışmaları" da yer alıyor. 17 Ocak 2018 Çarşamba günü açılan serginin, 21 Ocak 2018 tarihine kadar 5 gün boyunca ziyaret edilebileceği belirtildi.