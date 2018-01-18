Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek?

Dini istismar ederek yaptığı müstehcen yayınlarla toplum tarafından tanınan Adnan Oktar, yine bir skandal iddiayla gündeme geldi. Avusturya'da yaşayan 44 yaşındaki Elvan Koçak adlı vatandaş, Oktar'ın 17 yaşındaki 2 kızını bir otelde alıkoyduğunu iddia etti.Oktar, ailelerinden kopardığı genç kızları sapık emellerine alet ederek kızların hayatını karartıyor. Kendi televizyon kanalında ağına düşürdüğü kızları ahlak dışı giyindirerek reyting arttırmaya çalışan Oktar, bu kızları kullanarak dini de istismar ediyor.A9 TV'de yaptığı pavyon havasındaki çalgılı programlarda, yanında bulunan yarı çıplak kızlarla ayetlerden ve hadislerden bahseden Oktar, daha da ileri giderek kızları iç çamaşırlarıyla dans ettiriyor. Oktar, önünde dans eden genç kızlara karşı sapkın bakışlarıyla dikkat çekiyor.Evinde Hristiyan geleneği Noel kutlamalarını da yapan Oktar, o gece dansöz oynatarak eğlendi.Adnan Oktar'ın bu haberle gündeme gelmesinin ardından ise akıllara, televizyon yayınlarını denetlemesi için kurulan RTÜK'ün, Oktar'ın kanalındaki skandal yayınlara neden müdahale etmiyor? sorusu geldi. Sözde yaptığı programlarda dini anlatan Oktar'ın İslam diniyle uzaktan yakından alakası olmayan davranışlarına RTÜK'ün göstermelik cezalar dışında müdahale etmemesi toplum tarafından tepkiye neden oldu.6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8. maddesi ile RTÜK'e 'müstehcen' yayınlara yaptırım uygulama hakkı verildi. Adnan Oktar'ın sözde dini anlattığı programlarında iç çamaşırlarıyla 'kedicikler' olarak adlandırdığı kızları dans ettirmesine bile bir ceza uygulanmaması, duyarlı Müslümanlar tarafından '6112 sayılı kanunun uygulanması için daha ne olması gerekir' dedirtti.(YeniAkit)