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Bu haber 18 Ocak 2018 21:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses'e Akalın'dan Destek...

"Gelinimiz pek güzel"

Tatlıses'e Akalın'dan Destek...

Tatlıses, sevgilisi ile çekildiği fotoğraflara Instagram sayfasında yer vermeye devam ediyor. İdo Tatlıses, Şefkatli ile "Tek’im" notunu düştüğü bir fotoğraf daha paylaştı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ikilinin fotoğrafına "Maşallah gelinimiz pek güzel Allah nazarlardan korusun sizi" yorumunda bulundu.

Gelinimiz pek güzel
Gelinimiz pek güzel
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Tatlıses'e Akalın'dan Destek...
Tatlıses'e Akalın'dan Destek...
"Gelinimiz pek güzel"
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"Beni Küstürdüler, Beni Vurdular"
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Tatlıses'e Kardeşinden Şok Sözler
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Tatlıses'e Büyük Şok!
Tatlıses'e Büyük Şok!
İbrahim Tatlıses'in vurulmadan önce seslendirdiği ve birçok eski şarkısının yer aldığı, "Tatlıses Klasiği" adlı albümünü izinsiz çıkaran yapımcı Erol Köse, ünlü türkücüye 98 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu. Mahkeme ayrıca 'Tatlıses Klasiği' albümünün satışı, çoğaltılması, yayınlanmasının durdurulmasına karar verdi.
Bu Halay Çok Konuşulacak!
Bu Halay Çok Konuşulacak!
Sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında tanınan Nusret, bu kez İbrahim Tatlıses taklidiyle beğeni rekoru kırdı. Nusret'in ekibiyle çektiği halay ise kahkahalarla izlendi.
Urfalı Babanın Gençliğini Canlandırıyor!
Urfalı Babanın Gençliğini Canlandırıyor!
Yetenek Sizsiniz programındaki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmde usta sanatçının gençliğini oynuyor
Urfalı İsmin Film Setinde Neler Oluyor?,Kavga Çıktı...
Urfalı İsmin Film Setinde Neler Oluyor?,Kavga Çıktı...
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Tatlıses'e Akalın'dan Destek...
Tatlıses'e Akalın'dan Destek...
Fakıbaba: Bu İmkânları Kardeşiniz Sizin Ayaklarınız Altına Serecektir. Birlikte Başaracağız!
Fakıbaba: Bu İmkânları Kardeşiniz Sizin Ayaklarınız Altına Serecektir. Birlikte Başaracağız!
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Urfa İçin,Büyük Bir Talihsizliktir, Beceriksizliktir, İş Bilmemezliktir Ve Liyakatsizliktir
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Yatsı
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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