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Bu haber 18 Ocak 2018 21:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses'e Akalın'dan Destek...

"Gelinimiz pek güzel"

Tatlıses'e Akalın'dan Destek...

Tatlıses, sevgilisi ile çekildiği fotoğraflara Instagram sayfasında yer vermeye devam ediyor. İdo Tatlıses, Şefkatli ile "Tek’im" notunu düştüğü bir fotoğraf daha paylaştı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ikilinin fotoğrafına "Maşallah gelinimiz pek güzel Allah nazarlardan korusun sizi" yorumunda bulundu.

Gelinimiz pek güzel
Gelinimiz pek güzel
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Magazin
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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