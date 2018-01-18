Tatlıses'e Akalın'dan Destek...

Tatlıses, sevgilisi ile çekildiği fotoğraflara Instagram sayfasında yer vermeye devam ediyor. İdo Tatlıses, Şefkatli ile "Tek’im" notunu düştüğü bir fotoğraf daha paylaştı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ikilinin fotoğrafına "Maşallah gelinimiz pek güzel Allah nazarlardan korusun sizi" yorumunda bulundu.