Fakıbaba: Bu İmkânları Kardeşiniz Sizin Ayaklarınız Altına Serecektir. Birlikte Başaracağız!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, hükümet olarak tarıma verdikleri desteklerle birlikte tarımsal hasılanın 4,5 kat arttığını bildirerek "2002'de 37 milyarken 2016'da 161 milyara çıkmış. Son 3 yılda 103 milyar hibe desteği sağlamışız. 2018'de 15 milyar Türk lirası tarımsal destek bütçe ayırdık. Hayvancılık desteğini 45 kat arttırdık. Hayvancılığı sıfır faizli kredi kapsamına aldık." dedi.

Fakıbaba, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenen 8.Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda tarım ve hayvancılığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Et ithal eden bir ülkeden ihraç eden ülke konumuna geleceklerini belirten Fakıbaba, "İthalatı kaldıracak olan biz değil sizsiniz. Bizim de imkânlarımız var. Bu imkânları kardeşiniz sizin ayaklarınız altına serecektir. Birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

İnsan neslinin devamı için "tarımın" olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Dünyada ülkeler arası müthiş mücadeleler olmaktadır. Sudan'a gidiyorsun, Çin, Vietnam, Amerika orada. Hani ambargo uyguluyordunuz? Menfaatiniz olunca nasıl değişiyor. Sudan'ın topraklarını görünce 'Biz de oraya gidelim' diyorlar, küresel ısınmanın nereye gideceğini de hesap ediyorlar. Biz sanayicilerimize inanıyoruz, yapacak çok işimiz var. Yapmak zorundayız. Büyük bir ülke olmak istiyorsak tarım, gıda, su enerji gibi stratejik sektörlerde önemli roller almak zorundayız. Bu yüzden öncelikle bu değerlere sahip çıkmalıyız. Sonrasında Ar-Ge ve yenilikçi anlayışla bu değerlerimizi geliştirmeliyiz. Yıllarca daha fazla ürün alabilmek için toprağımıza zehir verdik hala da devam ediyoruz. Ben ilk geldiğim günden beri şunu söyledim, çiftçi kardeşlerimizi bilgiyle buluşturmamız lazım. Çok gübre vermenin faydalı olmadığını anlatıyoruz. Çay bahçeleri artık betonlaşmış."

"Tarımsal desteklerimiz artarak devam ediyor"

Fakıbaba, hükümet olarak tarıma verdikleri desteklerle birlikte tarımsal hasılanın 4,5 kat arttığını bildirdi.

Fakıbaba, şu görüşlere yer verdi:

"2002'de 37 milyarken 2016'da 161 milyara çıkmış. Son 3 yılda 103 milyar hibe desteği sağlamışız. 2018'de 15 milyar Türk lirası tarımsal destek bütçe ayırdık. Hayvancılık desteğini 45 kat arttırdık. Hayvancılığı sıfır faizli kredi kapsamına aldık. En yeni uygulamayla mazot maliyetinin yüzde 50'sini destek olarak üreticilerimize ödeyeceğiz. Yem bitkileri desteği 430 milyon civarındayken bunu yüzde 50 arttırdık. Yem ve mazot desteğini özellikle belirtmek istiyorum. Çiftçilerimizin uygun şartlarda kredi desteğini sağladık, poliçe bedellerinin yüzde 50'sini Tarım Bakanlığı olarak karşılıyoruz Toplam 3,5 milyar prim desteği, 4,5 milyar hasar tazminatı ödemişiz. Sulama desteği veriyoruz. Tarımsal Ar-Ge faaliyetlerine önem veriyoruz. Uluslararası son teknolojiye sahip ileri araştırma merkezleri kuruyoruz. Gen bankası kurarak çeşitliliğimizi koruma altına aldık."

Gaziantep'te tarımsal desteklerde artış olduğunu belirten Fakıbaba, fuarın da en güzel buluşlarla şenlendiğini kaydetti.