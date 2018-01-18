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Bu haber 18 Ocak 2018 15:57:19 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin,Büyük Bir Talihsizliktir, Beceriksizliktir, İş Bilmemezliktir Ve Liyakatsizliktir

Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından her perşembe olduğu gibi bu perşembe de haftalık değerlendirme basın toplantısı düzenlendi.

Urfa İçin,Büyük Bir Talihsizliktir, Beceriksizliktir, İş Bilmemezliktir Ve Liyakatsizliktir

Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından her perşembe olduğu gibi bu perşembe de haftalık değerlendirme basın toplantısı düzenlendi.İl Başkanlıgından Yapılan Yazılı Açıklamada;

Hepimizin bildiği gibi Urfa kadim bir şehirdir. Aynı şekilde tarihte Harran Üniversitesi’de haklı olarak dünyanın en hatırı sayılır ilk üniversitelerindendir. İlime ve dünya insanlığına ışık tutmuş ve değerli bilim adamları yetiştirmiştir.

Bugün yaşadığımız zaman diliminde mevcut Harran Üniversitesinin de dünyada sayılı üniversiteler arasında yer alması hepimizin en büyük arzusudur. Ancak bugünkü kiriterler ilimden çok meşrep, yandaş kayırma ve ehil olmayana emanetin teslim edilmesi olduğu için Harran Üniversitesi bırakın dünyada ilk 100 veya 500 büyük üniversite arasın girmeyi Türkiye’de bile özel üniversitelerin arkasından nal toplamaktadır.

Türkiye’nin tahıl ambarı olan Urfa’da ziraat fakültesinin önemi inkar edilemez bir gerçektir. Ancak üniversite yönetimi tarafından Ziraat Fakültesinin arazisinin TOKİ' ye veriliyor olması büyük bir talihsizliktir, beceriksizliktir, iş bilmemezliktir ve liyakatsizliktir.

Zaten bu kafa ile hareket edilip bilimsel tarım yapılmadığı için Türk Tarımı yerlerde sürünmektedir. Tarım Bakanlığı adeta ithalat bakanlığına dönmüş vaziyettedir.

Üniversiteye rektör seçerken ilmi kriterler değil de farklı bilimsel olmayan kiriterler baz alınınca sonuç böyle olur.


Bugünlerde yeni yapılacak Büyükşehir Belediye binasının yer seçimi Urfa  gündemine gelmiştir. Hatırlarsanız geçmişte otogar yapımıda Urfa gündemini uzun süre meşgul etmişti. Şimdi gelinen noktada  otogarın yer seçiminin hiçte kullanışlı olmadığı ayan beyan ortadadır ve otogar için yeni yer arayışı başlamıştır. Böyle plansız, programsız etütler yapılmadan meydana getirilen eserler kısa sürede miadını doldurmaktadır. Dolayısıyla şehrimizde yazboz tahtasına dönmüş durumdadır. Tabi ki Büyükşehir Belediyesi binasının Urfa’nın her yerinden rahat ulaşımının olduğu bir yerde yapılıyor olması herkesin arzusudur. Duyumlarımıza göre Karaköprü ilçemizin Güzelşehir mevkisine yapılacağı söz konusu edilmektedir. 

Bize göre bu yer seçimi isabetli olmayıp birçok açıdan sakıncalıdır. Özellikle şehrin her yanına aynı yakınlık ve uzaklıkta olan bir yer seçilmelidir. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi’nin karaköprülü olması ve geçmişte Karaköprü Belediye Başkanlığı yapmış olması şahsı için ileride büyük spekülasyonlar oluşturcağı kanatindeyim. Eğer böyle bir tercih söz konusu ise tekrar gözden geçirilmeli ve kamuoyunda tartışılmalıdır.

Bugünlerde bölgemizde ciddi hadiseler cereyan etmektedir. ABD'nin Suriyede PYD terör örgütünü desteklemesi ve onları en modern teçhizat ve silahlarla donatması ülkemiz için büyük tehlike arz etmektedir. TSK bu bölgeye konuşlanmış durumdadır.

BOP projesi içersinde IRAK ve SURİYE istikrarsızlaştırıldıktan sonra tehlike şimdi TÜRKİYE sınırına dayandırılmıştır. Hepinizin bildiği gibi IRAK ve SURİYE de ABD, BATI ve İSRAİL  tarafından büyük can kayıpları, yıkımlar, cinayetler yaşanmıştır. bugün bu ülkeler adeta üçe, dörde bölünmüş durumdadır ve bu ülkelerde büyük bir kaos yaşanmaktadır.

ABD adeta terör üretim fabrikası gibi terör örgütü üretiyor. Bir terör örgütünün kullanım süresi dolunca onu atıyor başka bir terör örgütünü vizyona koyuyor. Biz bugünlere gelineceğini defaatle söylemiştik ancak mevcut iktidar ABD ve İsraille dost ve mütteffik olduğu ve  AB girmek için can attığı hepimizin malumudur. Gelinen noktada ülke olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz ancak çok akıllıca politikalar, stratejiler uygulamalıyız. İktidar partisinin bütün muhalefet partililerinin fikir ve görüşlerine önem vermesi gerekir. 
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