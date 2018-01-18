Karaköprü'Den Orta Sahaya Gurbetçi Takviyesi

TFF 3. ligde sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Karaköprü Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekip orta sahasını gurbetçi futbolcular Emre Demir ve Ömer Faruk Kalmış ile güçlendirdi.Futbola Almanya'da Oldenburg takımında başlayan 23 yaşındaki Ömer Faruk Kalmış Türkiye'de Bayburt İl Özel İdare, Van Büyükşehir Belediyespor ve Karacabey Birlikspor formalarını giydi. Genç futbolcu sağ ve sol kanat ile merkez orta saha mevkilerinde oynayabiliyor.23 yaşındaki Emre Demir ise Alman takımı TSG Sprockhövel takımından transfer edilirken orta sahanın merkezinde oynuyor.Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kudat kadroda eksik olan mevkilere takviyeler yapmak için çalıştıklarını belirtirken, "Ligin ilk devresinde istemediğimiz sonuçları alarak istemediğimiz bir sırada bitirdik. İnşallah ikinci devrede güzel sonuçlar alıp üst sıralara tırmanacağız. Yeni transferlerimiz kulübümüze hayırlı olsun" dedi.