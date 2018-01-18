Yılmaztekin,“Son 15 yılda Türkiye şaha kalktı”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, “hükümetin terörle mücadeleyi sadece güvenlik tedbirleri olarak görmediğini, halkımızın refahını daha da artırmak, bölgesel kalkınma farklarını ortadan kaldırmak için de yoğun çaba harcadığını” bildirdi.Yılmaztekin, yaptığı açıklamada, yaşanan bunca badireye rağmen güçlü hükümet sayesinde Türkiye ekonomisinin iyi yolda olduğunu belirterek, “2023 hedeflerimizden hiçbir sapma olmadan yolumuza devam ediyoruz. Geçen yıl gerçekleşen 157 milyar dolarlık ihracatımız da bu hedeflere ulaşmanın sürpriz olmayacağını gösteriyor” dedi.Son 15 yılda Türkiye’nin şaha kalktığını, milli gelirin 3, ihracatın 4 kat arttığını vurgulayan Yılmaztekin, Türkiye’nin dünyanın 17. büyük ekonomisi haline geldiğini hatırlattı. Yılmaztekin, hükümetlerinin toplumun her kesimine desteğini sürdürdüğünü, son olarak ilk defa işe başlayan esnafların toplam 75 bin liraya kadar olan kazançlarını 3 dönem boyunca vergiden muaf tutulduğunu , kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren zanaatkarlara da faizsiz kredi desteği sağlandığını kaydetti.Yılmaztekin, sınırlarımızda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’yi dimdik ayakta tutan liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın ki adı ne olursa olsun tüm terör örgütleri Allah’ın izniyle bu topraklarda tutunamayacaklardır. Çünkü, bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklardır. Karşımızdaki tehdit kimden gelirse gelsin kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız. Bağımsızlığımıza ve istiklalimize kasteden hiçbir oluşuma asla ve asla fırsat vermeyeceğiz” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye sınırındaki gelişmelere değinirken, "Bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş, YPG'ymiş, DEAŞ'mış, topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz Allah’ın izniyle” dediğini anımsatan Yılmaztekin, şöyle devam etti:“Bu sözler halkımızı yüreklendirdi. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; Cumhurbaşkanımızın cesur yüreği, dik duruşu, taviz vermeyen, ezdirmeyen tavrı ülkemizin sigortasıdır. Türkiye’ye bu sıkıntılı dönemden Allah’ın izniyle çıkacaktır. Ülkemizi güzel günlerin beklediğinin müjdesini verebilirim. Yeter ki bizler de Cumhurbaşkanımızın etrafında en az onun kadar yürekli olarak kenetlenelim.”Yılmaztekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dik duruşunun Türkiye’ye boyun eğdirmediğini ve bundan sonra da eğdirmeyeceğine dikkati çekerek, her zaman dile getirdiği Mescid-İ Aksa’nın duvarlarında yazılan o muhteşem sloganı tekrar hatırlattı. Yılmaztekin, “ Komutanı Muhammed olan bir Ümmet boyun eğmez” dedi.