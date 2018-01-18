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Bu haber 18 Ocak 2018 14:31:03 Tarihinde eklenmiştir.

Gençler arasında bir anda popüler oldu! Ölüm haberleri peş peşe geldi…

Özellikle gençler arasındaki tuhaf trendler her geçen gün yükseliyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bulaşık makinesinde kullanılan kapsül deterjanlardan yiyen 10 genç hayatını kaybetti. İşte bu anlamsız trendle ilgili merak edilenler..

Gençler arasında bir anda popüler oldu! Ölüm haberleri peş peşe geldi…

Sosyal medyada yayınladıkları meydan okuma trendinin en gariplerinden biri olan bulaşık makinesinde kullanılan kapsül deterjanlardan yeme trendi 10 gencin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Gençler arasında yaygınlaşan tuhaf, anlamsız ve ölümcül bir trend giderek bütün dünyada yayılıyor! Bu trend şimdiden 10 can aldı. Giderek yaygınlaşan tuhaf trendlerden en sonuncusu ise kapsül deterjan yemek! Gençler sosyal medyada yayınladıkları meydan okuma videosu ile kapsül deterjanları çiğniyor.

ANLAMSIZ BİR MEYDAN OKUMA!

Doktorlar konuya ilgi duyan kişileri özellikle de ergenleri uyarıyor. “Tide Pod Challenge” adı verilen bu yeni moda çılgınlığından uzak durmaları gerektiğini söylüyor.

Tide Pod Challenge ile ilgili görsel sonucuSON DERECE ZEHİRLİ

Özellikle Ergenlik çağına girmiş veya girmek üzere olan gençlerin çiğnedikleri bu tabletler oldukça tehlikeli birer zehir aslında. Çamaşır ve bulaşık yıkamak için kullanılan pek çok sayıdaki çeşitli tür kapsül deterjanlar etanol, polimerler ve hidrojen peroksit içeriyor ve son derece toksik.

deterjan2
 

2017’de bir üniversite öğrencisi, çekici ve lezzetli göründükleri için kapsülleri yemeye cesaret ederek “Do not Eat Laundry Pods” (Çamaşır deterjanı kapsüllerini yemeyin) adlı hicivli bir video yayınladı.

deterjan140 DETERJAN ZEHİRLENMESİ OLAYINDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

2018 yılında Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği’ne (AAPCC) bildirilen 40 deterjan zehirlenmesi olayı olup, bunların yaklaşık yarısının bu ürünleri kasıtlı olarak aldığı rapor edildi. Bu kişilerden 10’u ise hayatını kaybetti. Bu anlamsız trendin ülkemize de gelmesi halinde özellikle de velilerin son derece dikkatli olması gerekiyor.

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Dünya
Gençler arasında bir anda popüler oldu! Ölüm haberleri peş peşe geldi…
Gençler arasında bir anda popüler oldu! Ölüm haberleri peş peşe geldi…
Özellikle gençler arasındaki tuhaf trendler her geçen gün yükseliyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bulaşık makinesinde kullanılan kapsül deterjanlardan yiyen 10 genç hayatını kaybetti. İşte bu anlamsız trendle ilgili merak edilenler..
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