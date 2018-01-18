Pınar Altuğ'dan Eşi Yağmur Atacan Hakkında İtiraf

Gamze Özçelik amp; Uğur Pektaş
Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol alan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sette başlayan yakınlaşmaları, kısa sürede aşka dönüştü. Önce gizleyip inkar etseler de, sonunda açıklamak zorunda kaldılar. Bir çocukları olan çift 3 yıllık evliklerinin ardından boşandı fakat 2011'de tekrar evlendi. Ancak ikinci evlilikleri de uzun sürmedi.
Birce Akalay amp; Sarp Levendoğlu
Küçük Ağa dizisinde evli bir çifti canlandıran Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay gerçek hayatta da evlendi. Dizide rol almaya başladıktan sonra aralarındaki ilişki aşka dönüşen ve evlilik kararı alan çift 6 ay önce nikah masasına oturdu. Birce Akalay 'Yer Gök Aşk' dizisinin setinde tanıştığı Murat Ünalmış ile 2011 yılında evlenmiş ancak, evlilikleri 2012 yılında bitmişti.
Onur Saylak amp;Tuğba Büyüküstün
Gönülçelen dizisinde yakınlaşan ikili uzun süre aşklarını inkâr etti. Beraber görüntülendiklerinde bile ciddi bir ilişki yaşıyor gibi görünmüyorlardı. İkili 2011'in Temmuz ayında evlendi. Çiftin ikiz bebekleri dünyaya geldi.
Ecem Özkaya amp; Mustafa Üstündağ
2010 yılında Star TV'de yayınlanan "Cümbür Cemaat Aile" dizisinde tanışan iki oyuncu kısa sürede evlenme kararı aldı. 4 yıl önce evlenen çiftin Aralık 2013'te Ahmet Kaan adında bir çocukları oldu.
Pınar Altuğ amp; Yağmur Atacan
İlk Aşkım adlı dizide anne oğulu canlandıran çift birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. 2008'de evlenen Atacan ve Altuğ'un Su adında bir kız çocukları var.
Murat Yıldırım amp; Burçin Terzioğlu
Aşkları 2008'de birlikte rol aldıkları Fırtına dizisinde başladı. Dizinin izleyenleri ve oyuncuların fanları onları birbirine çok yakıştırdı. İkili çok kısa bir süre sonra nikâh masasına oturdu. Mutlu bir evlilikleri vardı ve dedikodulara karışmamışlardı. Ancak 4 yıl evli kalan çift, boşandı.
Aşkları 2008'de birlikte rol aldıkları Fırtına dizisinde başladı. Dizinin izleyenleri ve oyuncuların fanları onları birbirine çok yakıştırdı. İkili çok kısa bir süre sonra nikâh masasına oturdu. Mutlu bir evlilikleri vardı ve dedikodulara karışmamışlardı. Ancak 4 yıl evli kalan çift, boşandı.
Halit Ergenç amp; Bergüzar Korel
? 2006'da Binbir Gece dizisinde başrolleri paylaştılar. Halit Ergenç diziye başlamadan birkaç ay evvel evlenmişti. Aralarındaki aşk dedikoduları dizinin ilk gününden itibaren başlamış olsa da bugün evli ve bir çocuğu olan çift, aşklarının 2008'de arkadaşlarıyla toplu olarak gittikleri Paris seyahatinde başladığını söylüyor.
Aslıhan Güner amp; Mert Kılıç
"Her Şey Yolunda Merkez" dizisinin güzel oyuncusu Aslıhan Güner, "Şefkat Tepe" dizisinin çekimlerinde tanışıp beraber çalıştığı oyuncu Mert Kılıç aşkı mutlu sona erdi. Dizi çekimleri sırasında da rol gereği 3 kere evlenen ünlü çift gerçek hayatta da dünya evine girdi.
? 2006'da Binbir Gece dizisinde başrolleri paylaştılar. Halit Ergenç diziye başlamadan birkaç ay evvel evlenmişti. Aralarındaki aşk dedikoduları dizinin ilk gününden itibaren başlamış olsa da bugün evli ve bir çocuğu olan çift, aşklarının 2008'de arkadaşlarıyla toplu olarak gittikleri Paris seyahatinde başladığını söylüyor.
Aslıhan Güner amp; Mert Kılıç
"Her Şey Yolunda Merkez" dizisinin güzel oyuncusu Aslıhan Güner, "Şefkat Tepe" dizisinin çekimlerinde tanışıp beraber çalıştığı oyuncu Mert Kılıç aşkı mutlu sona erdi. Dizi çekimleri sırasında da rol gereği 3 kere evlenen ünlü çift gerçek hayatta da dünya evine girdi.
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