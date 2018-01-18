Pınar Altuğ'dan Eşi Yağmur Atacan Hakkında İtiraf

Dizi süreleri malum uzun. Zamanlarının büyük bir bölümünü sette geçiren oyuncular, en çok rol arkadaşlarını görüyorlar. Sevgiliyi oynayanlar da oluyor anne oğulu canlandıranlar da... Çiftler arasında biraz yakınlaşma, biraz da seyircinin ya da basının yakıştırması bazı aşkların doğmasına adeta zemin hazırlıyor. Televizyon kanallarında her geçen gün artan yeni diziler devam ettiği sürece set aşklarının sayıları artacağa benziyor.

Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol alan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sette başlayan yakınlaşmaları, kısa sürede aşka dönüştü. Önce gizleyip inkar etseler de, sonunda açıklamak zorunda kaldılar. Bir çocukları olan çift 3 yıllık evliklerinin ardından boşandı fakat 2011'de tekrar evlendi. Ancak ikinci evlilikleri de uzun sürmedi.

Küçük Ağa dizisinde evli bir çifti canlandıran Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay gerçek hayatta da evlendi. Dizide rol almaya başladıktan sonra aralarındaki ilişki aşka dönüşen ve evlilik kararı alan çift 6 ay önce nikah masasına oturdu. Birce Akalay 'Yer Gök Aşk' dizisinin setinde tanıştığı Murat Ünalmış ile 2011 yılında evlenmiş ancak, evlilikleri 2012 yılında bitmişti.