Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 18 Ocak 2018 13:05:00 Tarihinde eklenmiştir.

​12 Bakan Yardımcısı Urfa’ya Geliyor

Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılacak olan Güneydoğu Anadolu Bölge Belediye Başkanları toplantısına 2 bakan katılması beklenirken 12 bakan yardımcısı katılacak.

​12 Bakan Yardımcısı Urfa’ya Geliyor


 
Şanlıurfa büyük bir toplantıya daha ev sahipliği yapacak. 57 belediyenin katılımın ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılacak olan Güneydoğu Anadolu Bölge Belediye Başkanları toplantısında bölgedeki sorun ve sıkıntıların yanı sıra büyükşehrin bakanlık düzeyindeki projeleri de ele alınacak. Şanlıurfa yatırımlarının istişarelerinin yapılması konusunda önemli bir toplantı olacak olan Güneydoğu Anadolu Bölge Belediye Başkanları toplantısı 19-20 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
 
Yapılacak toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, böylesi büyük ve önemli bir toplantının Şanlıurfa’da yapılacak olması kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.
 
Bakanlar ve Belediye Başkanları katılacak
 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi “Bölge toplantımıza başta başkanımız Erol Kaya ve ekibi olmak üzere 12 bakan yardımcımız bir bakan dokuz ilin yine teşkilat mensuplarımız dört büyükşehir beş il belediye başkanımız ve 48 ilçe belediye başkanımız olmak üzere 57 belediyelinin toplantısına ev sahipliğini yapıyoruz.”diyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Bu toplantı bir bölge toplantısı belediyelerimizin yerel yönetimler başkanlığında başkanlarımızla toplanıp tecrübelerini paylaşıyorlar.   Eğitimi ve seminer anlamada gerek Büyükşehir başkanlığımızın gerekse il ve ilçe başkanlığımızın sunumları ve yine yerel yönetimlerden gelen uzman kişilerin sunumlarından oluşuyor. Bizim için bölgede Şanlıurfa’nın seçilmesi önem arz etmektedir. Bu anlamada Ak partimiz genel merkezi yerel yönetim başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Şanlıurfa’mıza yakışır bir ev sahipliği yapacağız. Şanlıurfa canlanması ve hareketlenmesi anlamında önemli bir toplantıdır.” dedi.
 
‘Şanlıurfa için büyük önem arz edecektir’
 
Şanlıurfa’nın ne kadar güzel bir memleket olduğu, ne kadar canlı bir şehir olduğu vurgulayan Çiftçi, “ 19 ve 20 Ocakta toplantı yapılacak olan Bölge toplantısı bizim ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Bölge toplantısının koordineleriyle organize eden Ak Parti yerel yönetimler başkanlığımızın ve inşallah katılımcıların yapacağı sunumlar biz belediyelerde yol göstermiş olur. Kamuoyunu saygıyla bilgilendirmek istiyoruz. On iki bakan yardırıcılarımızla ve bir bakanımızla Mehmet şimşek katılması programlanmış durumda bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba bir yurtdışı programı var bir aksaklık olmasa cumartesi sayın bakanımızda sunumunu gerçekleştirecektir ama o diğer on iki bakanımız özelikle Şanlıurfa ve diğer bölgede yatırımları noktasında birebir müzakereler içerisinde yer alan cevapları içinde biz buradaki devam eden projelerimiz ve proje aşamasında olan ve destek alacağımız on iki bakan yardırıcılarımızla ve Şanlıurfa olarak bu toplantıları güzel ve verimli bir şekilde çıkacaktır. Kurum olarak Büyükşehir belediye başkanları olarak tüm hazırlıklarımız yapılmış durumda hiçbir eksiklik yok. Gerek proje sunum açısından gerek misafir etme açısından tüm hazırlıklar yapılmış yarın inşallah saat 18.00 gibi toplantı başlayacaktır.” Diye konuştu.
Yorum Yap
Ö-HABER
Bundan Böyle 'Urfa Ciğer' Diyeceksiniz
Bundan Böyle 'Urfa Ciğer' Diyeceksiniz
​“Ciğer kebabı” ve “Lebeni Çorbası” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tarafından tescillendi.
​12 Bakan Yardımcısı Urfa’ya Geliyor
​12 Bakan Yardımcısı Urfa’ya Geliyor
Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılacak olan Güneydoğu Anadolu Bölge Belediye Başkanları toplantısına 2 bakan katılması beklenirken 12 bakan yardımcısı katılacak.
ŞAPADER Bunu da Yaptı
ŞAPADER Bunu da Yaptı
12 bin yıllık Şanlıurfa mutfağını Türkiye ve dünyaya tanıtmak, kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkartmak, bunun yanı sıra Sosyal Projeler gerçekleştirmek amacı ile TAŞPAKON’a bağlı Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği ( ŞAPADER) bayat ekmeklerin değerlendirilmesi üzerine kurdukları kursta bayat ekmekten hurma tatlısı yaptılar.
ERSUN YANAL URFA'YA GELİYOR
ERSUN YANAL URFA'YA GELİYOR
Bir dönem Milli Takım teknik direktörlüğü de yapan tecrübeli hoca Ersun Yanal şubat ayının ilk haftasın da Urfa’ya gelecek.
İşte Yeni ​Urfa Şoförler Odasında Başkanı
İşte Yeni ​Urfa Şoförler Odasında Başkanı
Şanlıurfa’da Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlık seçimini Mahmut Alkan
​İşte Yeni Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnafı Odası Başkanı
​İşte Yeni Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnafı Odası Başkanı
Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnafı Odası (ŞUTEM)
Önal, Beklentimiz 2 Binin Altında
Önal, Beklentimiz 2 Binin Altında
​Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal demir fiyatlarının düştüğünü duyurdu. Ocak ayında 2.580 TL’ye düşen demir fiyatları için Önal, beklentimiz 2.000 TL’nin altına düşmesi dedi.
​Suruç'ta Dünyaya Gelen Buzağı Herkesi Hayrete Düşürdü
​Suruç'ta Dünyaya Gelen Buzağı Herkesi Hayrete Düşürdü
3 gün önce Suruç’un Özlüce (Qestunk) Köyünde dünyaya gelen buzağı görenleri hayrete düşürdü.
Balıklıgöl'e Yakışan Bu Mu?
Balıklıgöl'e Yakışan Bu Mu?
​Yapımı devam eden Balıklıgöl tadilat projesinde sökülen Urfa Taşı yer kaplamalarının yerine, tarihi dokuya uymayan traverten taş döşeniyor.
Duayen Gazeteci, Arşivini Urfalılarla Paylaştı
Duayen Gazeteci, Arşivini Urfalılarla Paylaştı
​Gazeteci Salih İlhan bu güne kadar yapmış olduğu gazete haber arşivini ve fotoğraflarını nostalji severlere açtı.
Birecik Belediyesi Halkını Canından Bezdiriyor
Birecik Belediyesi Halkını Canından Bezdiriyor
Birecik Belediyesi Zabıta Ekipleri fakir fukaranın ekmeğiyle oynuyor. Trafiği aksattığı gerekçesiyle kâğıt toplayıcılarının el arabalarına el koyan Zabıta Ekipleri, esnafların kaldırımları işgal etmesine, araçların park yasağı olan yerlere araçlarını park etmelerine ses çıkarmadı.
ŞERAFETTİN TURAN MÜJDEYİ VERDİ
ŞERAFETTİN TURAN MÜJDEYİ VERDİ
Urfa il milli eğitim Müdürlüğü’ne atandığı günden beri doğru işlere imza atan ve kurumun yıllardır aksayan birçok konularına neşter vurup çözüme kavuşturan Urfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan yine yıllardır beklenen ama bir türlü gerekli adımların atılmadığı futbol ve akademi sorununu Şanlıurfa Valisi Abdullah erin'in talimatlarıyla çözüme kavuşturuyor.
Tatlıses'e Akalın'dan Destek...
Tatlıses'e Akalın'dan Destek...
Fakıbaba: Bu İmkânları Kardeşiniz Sizin Ayaklarınız Altına Serecektir. Birlikte Başaracağız!
Fakıbaba: Bu İmkânları Kardeşiniz Sizin Ayaklarınız Altına Serecektir. Birlikte Başaracağız!
Nizip Urfa'nındı...
Nizip Urfa'nındı...
Urfa İçin,Büyük Bir Talihsizliktir, Beceriksizliktir, İş Bilmemezliktir Ve Liyakatsizliktir
Urfa İçin,Büyük Bir Talihsizliktir, Beceriksizliktir, İş Bilmemezliktir Ve Liyakatsizliktir
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
5°C / 4°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:30
Öğle
12:42
İkindi
15:19
Akşam
17:43
Yatsı
19:02
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿