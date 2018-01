​12 Bakan Yardımcısı Urfa’ya Geliyor

Şanlıurfa büyük bir toplantıya daha ev sahipliği yapacak. 57 belediyenin katılımın ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılacak olan Güneydoğu Anadolu Bölge Belediye Başkanları toplantısında bölgedeki sorun ve sıkıntıların yanı sıra büyükşehrin bakanlık düzeyindeki projeleri de ele alınacak. Şanlıurfa yatırımlarının istişarelerinin yapılması konusunda önemli bir toplantı olacak olan Güneydoğu Anadolu Bölge Belediye Başkanları toplantısı 19-20 Ocak tarihleri arasında yapılacak.Yapılacak toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, böylesi büyük ve önemli bir toplantının Şanlıurfa’da yapılacak olması kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.Bakanlar ve Belediye Başkanları katılacakŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi “Bölge toplantımıza başta başkanımız Erol Kaya ve ekibi olmak üzere 12 bakan yardımcımız bir bakan dokuz ilin yine teşkilat mensuplarımız dört büyükşehir beş il belediye başkanımız ve 48 ilçe belediye başkanımız olmak üzere 57 belediyelinin toplantısına ev sahipliğini yapıyoruz.”diyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Bu toplantı bir bölge toplantısı belediyelerimizin yerel yönetimler başkanlığında başkanlarımızla toplanıp tecrübelerini paylaşıyorlar. Eğitimi ve seminer anlamada gerek Büyükşehir başkanlığımızın gerekse il ve ilçe başkanlığımızın sunumları ve yine yerel yönetimlerden gelen uzman kişilerin sunumlarından oluşuyor. Bizim için bölgede Şanlıurfa’nın seçilmesi önem arz etmektedir. Bu anlamada Ak partimiz genel merkezi yerel yönetim başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Şanlıurfa’mıza yakışır bir ev sahipliği yapacağız. Şanlıurfa canlanması ve hareketlenmesi anlamında önemli bir toplantıdır.” dedi.‘Şanlıurfa için büyük önem arz edecektir’Şanlıurfa’nın ne kadar güzel bir memleket olduğu, ne kadar canlı bir şehir olduğu vurgulayan Çiftçi, “ 19 ve 20 Ocakta toplantı yapılacak olan Bölge toplantısı bizim ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Bölge toplantısının koordineleriyle organize eden Ak Parti yerel yönetimler başkanlığımızın ve inşallah katılımcıların yapacağı sunumlar biz belediyelerde yol göstermiş olur. Kamuoyunu saygıyla bilgilendirmek istiyoruz. On iki bakan yardırıcılarımızla ve bir bakanımızla Mehmet şimşek katılması programlanmış durumda bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba bir yurtdışı programı var bir aksaklık olmasa cumartesi sayın bakanımızda sunumunu gerçekleştirecektir ama o diğer on iki bakanımız özelikle Şanlıurfa ve diğer bölgede yatırımları noktasında birebir müzakereler içerisinde yer alan cevapları içinde biz buradaki devam eden projelerimiz ve proje aşamasında olan ve destek alacağımız on iki bakan yardırıcılarımızla ve Şanlıurfa olarak bu toplantıları güzel ve verimli bir şekilde çıkacaktır. Kurum olarak Büyükşehir belediye başkanları olarak tüm hazırlıklarımız yapılmış durumda hiçbir eksiklik yok. Gerek proje sunum açısından gerek misafir etme açısından tüm hazırlıklar yapılmış yarın inşallah saat 18.00 gibi toplantı başlayacaktır.” Diye konuştu.