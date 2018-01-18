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Bu haber 18 Ocak 2018 12:38:44 Tarihinde eklenmiştir.

​STK’lar Şanlıurfaspor İçin Toplandı

Sivil toplum kuruluşları, Şanlıurfaspor’un başarısı için bir araya geldi. Çok sayıda STK temsilcisinin katıldığı toplantıda, Şanlıurfaspor’un borçlarının çözülmesi ve kulübe kalıcı gelirin nasıl sağlanabileceği konuşuldu.

​STK’lar Şanlıurfaspor İçin Toplandı

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin başlamasına sayılı günler kala transfer yasağını halen aşamadı. Eski oyunculara olan 3 Milyon 900 Bin TL’lik borçtan dolayı yeni transfer edilen oyunculara henüz lisans çıkaramayan Urfaspor’da, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile toplantı yapıldı. GAP Vadisi Tesisleri’nde bulunan toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili M. Giray Küçük, As Başkan Reşat Toprak, yönetim kurulu üyeleri Feyad Güllü, Reşit Yıldız, Ahmet Bulut ve Hasan Kaya ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. 

Toplantıda Şanlıurfaspor’un son durumu ile ilgili bilgiler veren Başkan Yetim, ligin hafta sonu oynayacakları maçlarla başlayacağını belirterek, bu kapsamda Pazar günü sahalarında Niğde Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Geçmiş yıllardaki hatalardan dolayı eski oyunculara 3 Milyon 900 Bin TL borçları olduğunu ve bu nedenle TFF tarafından transfer tahtasını açamadıklarını vurgulayan Yetim, “Bunun için yeni yaptığımız transferlere lisans çıkaramadık. Eski oyuncuların borcunu acilen ödememiz gerekiyor, yoksa yeni transferlerimiz bu hafta forma giyemeyecekler. Bunun için başta Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba, Valimiz Sayın Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve siz sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz” dedi. 

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de, Şanlıurfaspor’un borçlarının kapatılabilmesi için güç birliği yapacaklarını ve bunun yanı sıra Urfaspor’a kalıcı gelir sağlayabilmek adına da çaba göstereceklerini dile getirdiler. 

Şanlıurfaspor’un başarısı için çok sayıda öneri dile getirilen toplantıda, Urfaspor’un gerek maddi anlamda ve gerekse de sportif anlamda başarıyı yakalayabilmesi için komisyon kurulması kararı alındı. 

Toplantıya şu STK’lar katıldı; 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Taş

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz 

TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı M. Sadık Sade 

ŞASEMKOM Başkanı Faruk Akbaş

ASKON Şube Başkanı Orhan Şahin

MİSİAD Şube Başkanı Ömer Ağ

Evren Sanayi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan

Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun 

Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz

Şoförler Odası Başkanı Mahmut Alkan

Oduncular ve Kömürcüler Odası Başkanı Hadi Öge

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Kamil Güler,

Çalışan Gazeteciler Derneği Yönetim kurulu Üyesi Kadir Çelikcan 

Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Halil Beyaz

Şanlıurfa İnternet Habercileri ve Gazetecileri Derneği Başkanı Ömer Dodanlı

Şanlıurfa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celal Çiftçi
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