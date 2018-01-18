​STK’lar Şanlıurfaspor İçin Toplandı

Toplantıda Şanlıurfaspor’un son durumu ile ilgili bilgiler veren Başkan Yetim, ligin hafta sonu oynayacakları maçlarla başlayacağını belirterek, bu kapsamda Pazar günü sahalarında Niğde Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Geçmiş yıllardaki hatalardan dolayı eski oyunculara 3 Milyon 900 Bin TL borçları olduğunu ve bu nedenle TFF tarafından transfer tahtasını açamadıklarını vurgulayan Yetim, “Bunun için yeni yaptığımız transferlere lisans çıkaramadık. Eski oyuncuların borcunu acilen ödememiz gerekiyor, yoksa yeni transferlerimiz bu hafta forma giyemeyecekler. Bunun için başta Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba, Valimiz Sayın Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve siz sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz” dedi.
Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de, Şanlıurfaspor’un borçlarının kapatılabilmesi için güç birliği yapacaklarını ve bunun yanı sıra Urfaspor’a kalıcı gelir sağlayabilmek adına da çaba göstereceklerini dile getirdiler.
Şanlıurfaspor’un başarısı için çok sayıda öneri dile getirilen toplantıda, Urfaspor’un gerek maddi anlamda ve gerekse de sportif anlamda başarıyı yakalayabilmesi için komisyon kurulması kararı alındı.
Toplantıya şu STK’lar katıldı;
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Taş
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya
Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay
Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz
TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı M. Sadık Sade
ŞASEMKOM Başkanı Faruk Akbaş
ASKON Şube Başkanı Orhan Şahin
MİSİAD Şube Başkanı Ömer Ağ
Evren Sanayi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan
Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun
Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz
Şoförler Odası Başkanı Mahmut Alkan
Oduncular ve Kömürcüler Odası Başkanı Hadi Öge
Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Kamil Güler,
Çalışan Gazeteciler Derneği Yönetim kurulu Üyesi Kadir Çelikcan
Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Halil Beyaz
Şanlıurfa İnternet Habercileri ve Gazetecileri Derneği Başkanı Ömer Dodanlı
Şanlıurfa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celal Çiftçi
Yorum Yap