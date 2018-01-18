​STK’lar Şanlıurfaspor İçin Toplandı

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin başlamasına sayılı günler kala transfer yasağını halen aşamadı. Eski oyunculara olan 3 Milyon 900 Bin TL’lik borçtan dolayı yeni transfer edilen oyunculara henüz lisans çıkaramayan Urfaspor’da, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile toplantı yapıldı. GAP Vadisi Tesisleri’nde bulunan toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili M. Giray Küçük, As Başkan Reşat Toprak, yönetim kurulu üyeleri Feyad Güllü, Reşit Yıldız, Ahmet Bulut ve Hasan Kaya ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.Toplantıda Şanlıurfaspor’un son durumu ile ilgili bilgiler veren Başkan Yetim, ligin hafta sonu oynayacakları maçlarla başlayacağını belirterek, bu kapsamda Pazar günü sahalarında Niğde Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Geçmiş yıllardaki hatalardan dolayı eski oyunculara 3 Milyon 900 Bin TL borçları olduğunu ve bu nedenle TFF tarafından transfer tahtasını açamadıklarını vurgulayan Yetim, “Bunun için yeni yaptığımız transferlere lisans çıkaramadık. Eski oyuncuların borcunu acilen ödememiz gerekiyor, yoksa yeni transferlerimiz bu hafta forma giyemeyecekler. Bunun için başta Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba, Valimiz Sayın Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve siz sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz” dedi.Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de, Şanlıurfaspor’un borçlarının kapatılabilmesi için güç birliği yapacaklarını ve bunun yanı sıra Urfaspor’a kalıcı gelir sağlayabilmek adına da çaba göstereceklerini dile getirdiler.Şanlıurfaspor’un başarısı için çok sayıda öneri dile getirilen toplantıda, Urfaspor’un gerek maddi anlamda ve gerekse de sportif anlamda başarıyı yakalayabilmesi için komisyon kurulması kararı alındı.Toplantıya şu STK’lar katıldı;Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa TaşŞanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet KayaŞanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Şefik BakayŞanlıurfa Baro Başkanı Ahmet TüysüzTÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı M. Sadık SadeŞASEMKOM Başkanı Faruk AkbaşASKON Şube Başkanı Orhan ŞahinMİSİAD Şube Başkanı Ömer AğEvren Sanayi Kooperatif Başkanı Mustafa ArslanBakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet AltunŞanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil HaktankaçmazŞoförler Odası Başkanı Mahmut AlkanOduncular ve Kömürcüler Odası Başkanı Hadi ÖgeŞanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Kamil Güler,Çalışan Gazeteciler Derneği Yönetim kurulu Üyesi Kadir ÇelikcanManifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Halil BeyazŞanlıurfa İnternet Habercileri ve Gazetecileri Derneği Başkanı Ömer DodanlıŞanlıurfa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celal Çiftçi