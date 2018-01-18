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Bu haber 18 Ocak 2018 12:30:19 Tarihinde eklenmiştir.

Köpek kadının karnına baktı ve daha sonra havladı, nedeni ise…

Genç kadın geçtiğimiz yıllarda hamile olduğunu öğrendi. Karnı gün be gün şişmeye başladı. Köpeği ise kadının karnına bakarak havlıyordu. Alhanna, bu durumu sosyal medyaya yazdı ve tekrar doktora gitti. Köpeğin havlamasının nedeni ise ortaya çıktı. Gerçekten çok şaşırtıcı idi.

Köpek kadının karnına baktı ve daha sonra havladı, nedeni ise…

Genç kadın geçtiğimiz yıllarda hamile olduğunu öğrendi. Karnı gün be gün şişmeye başladı. Köpeği ise kadının karnına bakarak havlıyordu. Alhanna, bu durumu sosyal medyaya yazdı ve tekrar doktora gitti. Köpeğin havlamasının nedeni ise ortaya çıktı. Gerçekten çok şaşırtıcı idi.

Keola ismindeki köpek sahipleri Ricky ve Alhanna ile İngiltere’de yaşıyor. Artık evin bir çocuğu gibi olmuş. 2015’te Alhanna anne olacağını öğrendi. Keola da durumdan yavaş yavaş haberdar olmaya başladı. Başta köpek, sahibinin büyüyen karnını görünce mutlu hareketler sergilemeye başladı. Sahibinin karnının büyüyüşünü meraklı gözlerle izledi. Keola’nın tavırları zamanla değişmeye başladı. Alhanna’nın karnına inanılmaz ilgi gösteriyordu. Havlıyor ve inliyordu. Sanki bir şeyler göstermek istiyor gibiydi.

Zaman içinde Alhanna sırtında ağrı hissetmeye başladı. Muayene için doktora gitse de doktor bir şeyi olmadığını söyleyerek eve yolladı. Alhanna’nın içinde doktorun söylediklerine rağmen bir şüphe oluştu. Eve geldiğinde Keola karşısına oturdu ve dik dik ona bakmaya başladı. Alhanna iyice endişelenmeye başladı. Köpeği neden böyle davranıyordu? Köpeğiyle beraber olan fotoğrafını Facebook’a yükledi. Arkadaşları, köpeklerin sezgilerinin kuvvetli olduğu ve başka bir doktora görünmesi konusunda kadını uyardı.

Zaman geçtikçe Keola daha da tuhaf hareket etmeye başladı. Alhanna bu kez başka bir doktora göründü ve sorunu öğrendi. Meğerse bunca zamandır köpek haklıymış. Alhanna’nın iki böbreğinde de iltihap oluşmuş. Bunu öğrendikten sonra Alhanna’ya gerekli tedaviler uygulandı ve kadın sağlığına kavuştu. Haftalar sonra çiftin Lincoln adını verdiği bebeği dünyaya geldi ve köpek de yeni kardeşiyle tanıştı. Çok iyi arkadaş oldular. Keola’nın sayesinde hem Alhanna hem de oğlu şimdi çok sağlıklı.

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Köpek kadının karnına baktı ve daha sonra havladı, nedeni ise…
Köpek kadının karnına baktı ve daha sonra havladı, nedeni ise…
Genç kadın geçtiğimiz yıllarda hamile olduğunu öğrendi. Karnı gün be gün şişmeye başladı. Köpeği ise kadının karnına bakarak havlıyordu. Alhanna, bu durumu sosyal medyaya yazdı ve tekrar doktora gitti. Köpeğin havlamasının nedeni ise ortaya çıktı. Gerçekten çok şaşırtıcı idi.
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