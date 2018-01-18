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Bu haber 18 Ocak 2018 12:05:17 Tarihinde eklenmiştir.

ŞAPADER Bunu da Yaptı

12 bin yıllık Şanlıurfa mutfağını Türkiye ve dünyaya tanıtmak, kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkartmak, bunun yanı sıra Sosyal Projeler gerçekleştirmek amacı ile TAŞPAKON’a bağlı Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği ( ŞAPADER) bayat ekmeklerin değerlendirilmesi üzerine kurdukları kursta bayat ekmekten hurma tatlısı yaptılar.

ŞAPADER Bunu da Yaptı

“Şanlıurfa Mutfak Akademisi” tüketilmeyen ve bayat ekmeklerin değerlendirilmesi için mutfak kursu açılmıştı. Ocak ayında başlayan kurs meyvelerini vermeye başladı. 

 “Şanlıurfa Mutfak Akademisi” tüketilmeyen ve bayat ekmeklerin değerlendirilmesi kursunda bayat ekmekten hurma tatlısı yaptı. Akademide ayrıca bayat ekmekten helva, revani tatlısı, havuç topları, kadayıf, cheesecake, yöresel daş ekmeği, tuzlu kurabiye, şekerpare gibi tatlı ve tuzlu olmak üzere birçok tarif denendi ve hepsi de başarıyla sonuçlandı.

Günde 4,5 milyon ekmeğin çöpe gittiği bu zamanda israfın önüne geçmek amacıyla yaptıkları bu farkındalık çalışmasından dolayı “Şanlıurfa Mutfak Akademisi”ne teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

BAYAT EKMEKTEN HURMA TATLISI



​BAYAT EKMEKTEN YÖRESEL DAŞ EKMEK



​BAYAT EKMEKTEN HAVUÇ TOPLARI



​BAYAT EKMEKTEN REVANİ TATLISI



​BAYAT EKMEKTEN ŞEKERPARE



​BAYAT EKMEKTEN CHEESECAKE


​BAYAT EKMEKTEN TUZLU KURABİYE






 
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