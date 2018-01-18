Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza Diniz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız Şanlıurfa’ya geldiler.

Ankara’da iki bakanlıktan çiftçilerin sorunlarının çözümü için gelen heyet, bir dizi temas ve incelemelerde bulundular.

İki bakanlığın müsteşar yardımcıları, sulama sezonu öncesi Suruç’ta çiftçilerle bir araya geldiler. DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe’nin sunum yaptığı toplantıya; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza Diniz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanı Bekir Sıtkı Özbek ve Suruçlu çiftçiler katıldı. Toplantı da Müsteşar Yardımcıları çiftçilerin sorunlarına tek tek yanıt verdi. Çiftçilerin sorunlarını not alan müsteşar yardımcıları, sulama sezonunda sorun yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler.

‘’O sistemi kurmayana kesinlikle su verilmeyecek’’

Toplantı da ayrıca; 2018 yılında tarla içi yağmurlama sistemi kurmayan çiftçilere su verilmeyeceğinin altı çizildi ve çiftçi borçlarının kesinlikle ödenmesi gerektiği vurgulandı.

Ziraat odasında da çiftçilerle buluştular

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı heyeti, Ziraat Odasında da bir toplantı gerçekleştirdiler. Burada da çiftçileri dinlediler.

Heyet, toplantıların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i de ziyaret ettiler.