Urfalılara Çağrıda Bulundu,Sakın...

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması Başlıyor “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip, Türkiye’nin müzik platformu fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen, 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda geri sayım başladı. 21. yılın ilk çağrısı ise, efsane isim Türkan Şoray’dan geldi. Her yıl büyük bir heyecana sahne olan ve geleceğin starlarını keşfedip, onları günümüzün yıldızlarıyla da bir araya getiren,“fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması” için başvurular, 08 Ocak Pazartesi itibariyle başladı. Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu “fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması” ile, bugüne kadar, on binlerce liselinin profesyonel alanda müzik yapmasını sağlayan, Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğindeki End Productions, bu yıl da, liselilere müzik dolu bir serüven yaşatmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl, efsane isim Türkan Şoray, dev finalin açılışını gerçekleştirmiş ve liseli gençleri, hayallerinin peşinden koşmaya çağırmıştı. Bu çağrısını yarışmanın 21. senesinde de yenileyen Şoray, “Hayallerinizi gerçekleştirin, asla vazgeçmeyin” diyerek, liseli gençlere seslendi ve yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu ile bir araya gelerek, 2018 için bol şans diledi. Türkiye genelinde yaklaşık 8000 okula duyurulan, fizy 21. Liseler arası Müzik Yarışması’na katılım formu ve şartnamesine, fizy.com/lmy adresinden ulaşılabilir.