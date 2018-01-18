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Bu haber 18 Ocak 2018 11:32:08 Tarihinde eklenmiştir.

Herkesin Derdini Tek Tek Dinledi!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar ilçesinde bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Herkesin Derdini Tek Tek Dinledi!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar ilçesinde bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Ceylanpınar Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Erin, Kaymakam Ahmet Karatepe ile bir süre görüştü. Ardından ilçedeki kamu kurumu idarecileriyle bir istişare toplantısı gerçekleştiren Vali Erin, daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyip notlar alan Vali Erin, ilçe mahallelerinde görev yapan muhtarlarla da bir araya geldi. Muhtarların talep ve sorunlarını tek tek dinleyen Vali Erin, rastladığı çocuklarla da sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Ceylanpınar ilçe girişindeki polis uygulama noktasını da ziyaret eden Vali Erin, görev yapan polislerle hasbihal ederek, hayırlı görevler diledi.

Vali Erin’e Ceylanpınar ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk de eşlik etti.
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