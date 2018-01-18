Urfa Milletvekiline Cevap Gecikmedi...

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr Ali Sarıışık HDP Milletvekili Osman Baydemir’e belge ile yanıt verdi.Geçtiğiniz günlerde Cumhuriyet Gazetesi’nin gündeme getirdiği “Harran Üniversitesi’nde aile boyu kadrolaşma” adlı haberden sonra HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman BAYDEMİR durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşımıştı. Yaşanan bu duruma Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr Ali SARIIŞIK belgeyle yanıt verdi.Belgede bahsi geçen SARIIŞIK’ın aslında Harran Üniversitesi’nde hiç çalışmadığı ve 2016 yılından bu yana İzmir’de yaşadığı görüldü.Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr Ali SARIIŞIK yaptığı açıklamada kızının Harran Üniversitesi’nde hiç çalışmadığını ifade etti. SARIIŞIK, “Kızım Harran Üniversitesi’nde hiç çalışmadı. Ben 3 yıldır Urfa’dayım. Kızım 1 gün Urfa’ya uçakla geldi ve gitti. 2011-2016 Eğitim Öğretimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapmış. Mayıs 2016 itibaren İzmir’de özel firma da çalışmaktadır.Milleti temsil edenlerin Milletle uğraşmaları zavallılık bitmiş tükenmiştir.” dedi.