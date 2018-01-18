ERSUN YANAL URFA'YA GELİYOR

Bucaspor Futbol Akademi Başkanı İbrahim Ülgen’in girişimi ve öz verili çalışmalarıyla olgunlaşan projeyi Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı Nihat Çiftçi ve Kültür Turizm Daire Başkanlığı Gençlik Spor Eğitim Müdürlüğü organize edecek.Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin daveti ile Kültür Turizm Daire Başkanlığı Gençlik Spor Eğitim Müdürlüğü Birimi’nin düzenleyeceği organizasyon için Urfa’ya gelecek olan Ersun Yanal Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor gibi üst düzey takımlar da görev yapmıştı.Ülke genelinde yeni proje ile yola çıkan Ersun Yanal Dünya’da ve Türkiye’de futbol adı altında hazırladığı projesinin ilk startını Urfa’dan verecek.Ersun Yanal’ın katılımcı olarak katılacağı panelde Bucaspor Futbol Akademi Başkanı İbrahim Ülgen de yer alacak.Şubat ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan panel başlıca konuları futbol da alt yapı, bununla birlikte kulüplerin alt yapı ile ilgili neler yapabileceği hem dünya futbolun da,hem Türkiye’de ve bölgemizde neler olmalıdır olacak.Ersun Yanal ve İbrahim Ülgen’in konuşmacı olarak katılacağı panelin başkanlığını Murat Şahin Şahanoğlu yapacak. Panelin şubat ayının ilk günlerinde olacağı tahmin ediliyor.