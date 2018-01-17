Kursiyerler Eğitimlerini Tamamladı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Haliliye Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği ile açılan Geleneksel Gümüş Takı İşlemeciliği Mesleki Eğitim Kursu 23 bayan kursiyerimiz ile tamamlanmıştır. Bayanlarımıza meslek edindirme amacıyla açılan kursumuzda başarılı olan kursiyerlerimize sertifikaları yapılan törenle verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce geleneksel el sanatlarına yönelik kurslarımız devam edecek olup 3 Şubat 2018 tarihinde başlayacak olan Hüsn-i Hat, Kehribar Taşı İşlemeciliği ve Ney yapımı kurslarımızın kayıtları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzde devam etmektedir.