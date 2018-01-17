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Bu haber 17 Ocak 2018 21:32:25 Tarihinde eklenmiştir.

Kursiyerler Eğitimlerini Tamamladı

​Kursiyerlerimiz Eğitimlerini Tamamladılar

Kursiyerler Eğitimlerini Tamamladı


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Haliliye Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği ile açılan Geleneksel Gümüş Takı İşlemeciliği Mesleki Eğitim Kursu 23 bayan kursiyerimiz ile tamamlanmıştır. Bayanlarımıza meslek edindirme amacıyla açılan kursumuzda başarılı olan kursiyerlerimize sertifikaları yapılan törenle verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce geleneksel el sanatlarına yönelik kurslarımız devam edecek olup 3 Şubat 2018 tarihinde başlayacak olan Hüsn-i Hat, Kehribar Taşı İşlemeciliği ve Ney yapımı kurslarımızın kayıtları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzde devam etmektedir.
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Kültür
Kursiyerler Eğitimlerini Tamamladı
Kursiyerler Eğitimlerini Tamamladı
​Kursiyerlerimiz Eğitimlerini Tamamladılar
Urfa İçin Önemli Keşif!
Urfa İçin Önemli Keşif!
Bilimsel kazıları yapılmadığı için henüz pek kimseler tarafından bilinmeyen Karahan Tepe, kazıları başladığında Göbekli Tepe ile beraber dünyanın en görkemli, en gizemli, en şaşırtıcı bölgesi olmaya aday. İlk olarak Doç. Dr. Bahattin Çelik tarafından farkedilen Karahan Tepe’de bazı dikilitaşlar toprağın altında bazıları ise kısmen açığa çıkmış halde duruyor. Göbeklitepe gibi bir tepenin üstünde yer alıyor ve birbirlerine oldukça yakın sayılırlar.
Urfalılar'ın Çoğu Bunu Bilmiyor!
Urfalılar'ın Çoğu Bunu Bilmiyor!
İslam tarihinde çok önemli üç büyük hükümdardan biri olan ve Arslan Baba olarak nam salan Kılıçarslan'nın türbesinin Şanlıurfa'da olduğu ortaya çıktı. bir çok Urfalının haberdar olmadığı Ceylanpınar yolu üzerinde bulunan türbede yatan Kılıçarslan kimdir? Aslan Baba olarak bilinen kılıçarslan'la ilgili merka ettiğiniz her şey haberimizde...
Urfa İlk 10'da!
Urfa İlk 10'da!
Türkiye arkeolojik kazılarında geçtiğimiz yıl yapılan 10 büyük keşfi derledik. Beşiktaş’ta metro kazıları sırasında ortaya çıkan 3 bin 500 yıllık mezarlar hem Anadolu hem İstanbul tarihi açısından oldukça büyük önemi haiz oldu. Diğer yandan Van gölünde sualtı kameralarıyla görüntülenen Urartu kalesi ve Ardahan’da bir inşaat hafriyatında tesadüfen ortaya çıkan Rus komutanın mezarı yılın en çok konuşulan arkeoloji haberiydi.
​Halfeti Bilim Fuarına Hazırlanıyor
​Halfeti Bilim Fuarına Hazırlanıyor
Halfeti'den 4006 Tübitak Bilim Fuarına başvuru yapan 25 okul tamamının projeleri kabul edildi.
Dünyanın Gözü Urfa'da...!
Dünyanın Gözü Urfa'da...!
Günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenerek ‘Çanak Çömlek Öncesi Neolitik A Dönemi’ne ait olan Göbeklitepe, dünyanın en eski tapınağı kabul ediliyor. 1995 yılından beri bilim insanlarının ilgisini çeken Göbeklitepe’de bulunan son kalıntılar Amerikan Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2017’nin en şaşırtıcı keşfi olarak değerlendirildi.
Urfa Turizmini Görünür Kılacak Yeni Proje...
Urfa Turizmini Görünür Kılacak Yeni Proje...
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'in ‘GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi’ bölgenin turizm potansiyelini görünür kılmak için çalışacaklarını bildirdi.
​Vural Öğrencileri Yalnız Bırakmadı
​Vural Öğrencileri Yalnız Bırakmadı
Şanlıurfa’da okuldan düzenlenen resim sergisinde ilçe mili eğitim müdürü Mehmet Vural öğrencileri yalnız bırakmadı.
Omurilik felçliler derneği istihdam ağını genişletiyor
Omurilik felçliler derneği istihdam ağını genişletiyor
Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği bünyesinde Resim kursu ve tiyatro kursu kuruldu.
Urfa İzmir'de Tanıtılıyor!
Urfa İzmir'de Tanıtılıyor!
ŞANLIURFA, TRAVEL TURKEY İZMİR FUARINDA
Urfa İçin Güzel Haber,Başlıyor!
Urfa İçin Güzel Haber,Başlıyor!
İnsanlığın Göbekli Tepe’de başlayan mutfak hikayesi Şanlıurfa’da gelecekle buluşuyor
Urfa İçin Güzel Haber,7 Tane Daha Eklendi!
Urfa İçin Güzel Haber,7 Tane Daha Eklendi!
ŞUTSO’NUN TESCİL ETTİRDİĞİ YEREL ÜRÜN SAYISI 7 OLDU
Urfa İçin Önemli Keşif!
Urfa İçin Önemli Keşif!
Urfa'dan Uzak Durun Uyarısı Geldi...
Urfa'dan Uzak Durun Uyarısı Geldi...
Şanlıurfa OGM'de 2017-2018 Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Şanlıurfa OGM'de 2017-2018 Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Urfa,Ülke Ve Şehir Olarak Bu Sıkıntılı Durumun Tam Ortasında...
Urfa,Ülke Ve Şehir Olarak Bu Sıkıntılı Durumun Tam Ortasında...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
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Sıcaklık
10°C / 4°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:30
Öğle
12:42
İkindi
15:18
Akşam
17:42
Yatsı
19:01
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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