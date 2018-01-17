​Birecik Kaymakamı Hudut Komutanlığını Ziyaret Etti

7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sayın Sinan YAYLA, Kaymakamımız Sayın Kadir PERÇİ ve Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayın İsmail Hakkı KÖSEALİ ile beraber Bilekli 8’inci Hudut Bölük Komutanlığı’nı ziyaret etti.Bilekli 8’inci Hudut Bölük Komutanlığı’nda vatani görevini yerine getiren askerlerimiz ile bir araya gelen 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sayın Sinan YAYLA, Bilekli 8’inci Hudut Bölük Komutanı P. Yzb. Sayın Süleyman KESER’den 8’inci Hudut Bölük Komutanlığı hakkında bilgi alarak sınır hattında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.