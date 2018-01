​Dünyanın En Soğuk Köyünde -62 ° C

Oymyakon'a hoş geldiniz, öğrencilerin sıcaklıklar -52 ° C (-62 ° F) ulaşana kadar derslere katılmaları bekleniyor. Uzak Sibirya köyü dünyadaki en soğuk ve kalıcı olarak yerleşime sahip yerleşim bölgesi olarak kabul ediliyor ve sadece -62 ° C (-80 ° F) bir kışa düştü ve hava durumuyla ilgili günlük şikayetimizi oldukça aptalca hale getirdi.Bir fotoğrafçı Amos Chapple dondurmanın cesur olması için oraya gittiysen, burayı zaten tanıttık . Chapple, "-47 ° C'ye (-52 ° F) ilk çıktığımda ince pantolon giyiyordum" dedi. "Soğuk bıçakları fiziksel olarak tuttuğunu hissettiğimi hatırlıyorum, diğer sürpriz de bazen tükürüğümün dudaklarını püskürten iğnelere dondurulmasıydı."Ancak bu sefer soğuk, yalnızca bacakları sıkıştırmakla kalmayıp aynı zamanda insanların kirpiklerini da süs gözlerine çeviriyor. 'Soğuğun kutbunda' resmi hava istasyonu -59 ° C (-74 ° F) kaydedildi, ancak yeni elektronik termometre hava koşullarının -62 ° C (-80 ° F) olduğunu öne sürdü. Aslında, acı verici işarete ulaştıktan sonra bile çalışmayı bıraktı. 500 yerli halkın bir kısmı, sıcaklıkların -68 ° C (-90 ° F) kadar düşük olduğunu iddia ederek bunun ötesine geçti.1920'ler ve 1930'larda, Oymyakon, geyik çobanları için sürüleriyle kaplıcalarından su isteyen mola vericiydi. Göçebe nüfusunu kök salmaya itme girişimlerinde, Sovyet hükümeti daha sonra bölgeyi kalıcı bir çözüm haline getirdi. 1933'te köyde -67.7 ° C (-89.9 ° F) bir sıcaklık kaydedildi ve Kuzey Yarımküre'deki en düşük sıcaklık kabul edildi.