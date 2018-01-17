​İyi Parti'nin Şanlıurfa İl Başkanı belli oldu

Şanlıurfalı siyasetçi Hasan Oğul, Meral Akşener’in kurduğu ve kentlerde yapılandırmasını sürdürdüğü İyi Parti’nin Şanlıurfa İl Başkanlığına getirildi.Hasan Oğul, daha önce de Şanlıurfa’da AK Partiden Eyyübiye Belediye Başkanı aday adayı olmuş, Saadet Partisinden Eyyübiye Belediye Başkan adayı gösterilmiş, CHP ve MHP’den de 2. Sıra Şanlıurfa Milletvekili adayı gösterilmişti.Sosyal medyada yazılı açıklamada bulunan “İYİ Parti, iyi bir Türkiye için teşkilatlanmasını sürdürüyor. Bugün Şanlıurfa kurucu il başkanımızı görevlendirdik. İl başkanı olarak görevlendirilen eğitimci ve TURBAN eski Genel Müdür Yardımcısı Hasan Oğul'a başarılar diliyorum. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Şeklinde açıklamalarda bulundu