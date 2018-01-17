Urfa İçin Önemli Keşif!

Tarihin en eski yerleşim yeri olan Şanlıurfa Göbeklitepe'nin ardından aynı ören yerine benzeyen Karahan Tepe'de kazı çalışmaları başladı. ilk çalışmalar önümüzdeki sezon başlayacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Şanlıurfa Müze müdürlüğü öncülüğünde yapılacak olan kazı çalışmaları ile ilgili konuşan Doç. Dr. Bahattin Çelik, bölgede daha önce kaçak kazılar yapıldığını söyledi. Doç. Dr. Çelik; "Kaçak kazı yapılan alanda temizleme çalışmaları yaptık. hanüz bilimsel olarak önemini açıklayabilecek durumda değiliz. önümüzdeki sezon başlayacak olan kazı çalışmaları sonucunda tarihsel önemini daha iyi öğreneceğiz" dedi.

Karahan Tepe’nin önemi nedir?

Karahan Tepe, Göbekli Tepe büyüklüğünde bir ören yeridir. Bu ören yerinde “T” şeklinde Dikmetaşlar halen yerli yerinde ve 10.500 yıl önce konulduğu gibi durmaktalar. En önemlisi, Göbekli gibi bu ören yeri üstünde herhangi bir geç dönem kültür tabakası bulunmamaktadır. Yani nasıl terk edildiyse öylece günümüz kadar gelmiştir.



Karahan Tepe’nin Göbekli Tepe ile ilişkisi nedir? Dönem olarak çağdaşlar mı? Benzerlikleri, farklılıkları nelerdir?

Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Doç. Dr. Bahattin Çelik, Karahan Tepe ile Göbekli Tepe’nin benzerliklerini ve raklılıklarını şu şekilde sıralıyor: "II. tabakası ile aynı döneme tarihlenmektedir. Bu dönem yaklaşık olarak M.Ö. 9100-8400 yılları arasına tarihlenen bir dönemdir. Ancak Karahan Tepe’de henüz kazılara başlanılmamıştır. Bu nedenle, Karahan Tepe ören yerinin alt tabakalarında Göbekli Tepe’nin en eski tabakası olan III. tabaka ile çağdaş tabakaların var olup olmadığı bilinmemektedir. Karahan Tepe’nin kültür dolgusu 7-8 m derinliğinde olduğundan tahminimiz, Göbekli Tepe’nin III. tabakası ile çağdaş tabakaların var olabileceği yönünde" dedi.

Balikligolcom / arkeofili