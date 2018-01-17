İşte Yeni ​Urfa Şoförler Odasında Başkanı

Şanlıurfa’da 5 bin 400 üyesi bulunan Şoförler ve Otomobilciler Odası bugün başkanlık seçimini yaptı. 11 Nisan Spor Salonu’nda yapılan seçimlere üyeler yoğun bir katılım sağladı. İbrahim Halil Çiftçi, Osman Karakeçili, Mahmut Alkan, Ali Büyük ve Hanifi Arıcı’nın aday olup yarıştığı seçimlerde oy kullanma işleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklarda oy sayımı işlemlerinde Harran bölgesinin adayı Mahmut Alkan açık ara oy farkıyla başkanlığı kazandı.MAHMUT ALKAN 20 YILLIK KAMYON ŞOFÖRÜMahmut Alkan 15 yıllık kamyon şoförlüğü mesleğiyle beraber 20 yıllık da galeri işletmeciliği bulunuyor. Mahmut Alkan “Şoförler odamızın bu güne kadar hiçbir itibarı yoktu. Ben bu itibarı odamıza kazandıracam. Şoför arkadaşlarımın yanında olduğumu göstereceğim. Onların hiç birinin mağdur olmasını istemiyorum” dedi.