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Bu haber 17 Ocak 2018 17:41:52 Tarihinde eklenmiştir.

İşte Yeni ​Urfa Şoförler Odasında Başkanı

Şanlıurfa’da Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlık seçimini Mahmut Alkan

İşte Yeni ​Urfa Şoförler Odasında Başkanı


Şanlıurfa’da 5 bin 400 üyesi bulunan Şoförler ve Otomobilciler Odası bugün başkanlık seçimini yaptı. 11 Nisan Spor Salonu’nda yapılan seçimlere üyeler yoğun bir katılım sağladı. İbrahim Halil Çiftçi, Osman Karakeçili, Mahmut Alkan, Ali Büyük ve Hanifi Arıcı’nın aday olup yarıştığı seçimlerde oy kullanma işleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklarda oy sayımı işlemlerinde Harran bölgesinin adayı Mahmut Alkan  açık ara oy farkıyla başkanlığı kazandı.
MAHMUT ALKAN 20 YILLIK KAMYON ŞOFÖRÜ
Mahmut Alkan 15 yıllık kamyon şoförlüğü mesleğiyle beraber 20 yıllık da galeri işletmeciliği bulunuyor. Mahmut Alkan “Şoförler odamızın bu güne kadar hiçbir itibarı yoktu. Ben bu itibarı odamıza kazandıracam. Şoför arkadaşlarımın yanında olduğumu göstereceğim. Onların hiç birinin mağdur olmasını istemiyorum” dedi.

 
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Ö-HABER
İşte Yeni ​Urfa Şoförler Odasında Başkanı
İşte Yeni ​Urfa Şoförler Odasında Başkanı
Şanlıurfa’da Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlık seçimini Mahmut Alkan
​İşte Yeni Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnafı Odası Başkanı
​İşte Yeni Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnafı Odası Başkanı
Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnafı Odası (ŞUTEM)
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
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18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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