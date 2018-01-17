Şanlıurfa OGM'de 2017-2018 Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bölge Müdürlüğümüz 2017 yılı faaliyetleri ve 2018 programları değerlendirme ve koordinasyon toplantısı 16-17 Ocak 2018 tarihilerinde GAPTEAM Tarımsal Araştırma Müdürlüğü Salonunda yapıldı. Bölge Müdürümüz Ahmet Ünver bu değerlendirme toplantısında 2017 yılı çalışmaları ve 2018 programlarının irdeleneceği belirterek "2018 yılının ilk toplantısının ülkemiz, milletimiz ve kurumumuz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Şubelerimizle ilgili 2017 yılı programlarını gerçekleştirdik. Bunda en allan en üste kadarr herkesin emeği var, özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim, 2018 yılının da daha verimli olacağına inanıyorum, İşletme Müdürlerimizden isteğim adaletli, hoşgörülü, güler yüzlü olmaları, iş disiplinine uygun hareket etmeleri, bizlere emanet edilen kamu kaynaklarını tasarruf tedbirlerine uygun şekilde yönetmeleridir, Halkımıza hizmet noktasında daha çok çalışıp üretmeliyiz, yaptığımız işi önce kendimiz beğenelim, programlarımızı yılın son çeyreğine bırakmadan, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz politikalarına yakışır şekilde kaliteden ödün vermeden, kontrolü elden bırakmadan hassas davranacağınızı biliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.Daha sonra İşletme Müdürleri ve Fidanlık Müdürleri sunumlar eşliğinde 2017 programları ve 2018 hedefleri hakkında geniş kapsamlı bilgiler verdiler. Etüt Proje Başmühendislerimiz yapmış oldukları Ağaçlandırma ,Toprak muhafaza ve rehabilitasyon projelerin son durumları hakkında bilgiler verdiler. Ardından Şube Müdürlerimizin sırasıyla söz alarak eksik gördükleri hususlar ile ilgili değerlendirmelerini yaptılar.Değerlendirme toplantısı Bölge Müdürümüzün kapanış konuşması ile sona erdi.