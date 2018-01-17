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Bu haber 17 Ocak 2018 15:43:34 Tarihinde eklenmiştir.

2 Taze Kan Daha Karaköprü'de!

3. ligde mücadele eden Karaköprü Belediyespor, 11 Nisanspor’dan 18 yaşındaki Hasan Basri Mest ve 20 Yaşındaki genç kaleci Muhammed Fatih Doğan’ı kadrosuna kattı.

2 Taze Kan Daha Karaköprü'de!

TFF 3. ligde mücadele eden Karaköprü Belediyespor ikinci devre hazırlıklarına Antalya’da devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızı-Siyahlı ekip gelecek vaat eden Şanlıurfalı futbolcular Hasan Basri Mest ve Kaleci Fatih Doğan’la anlaşma sağladı.

Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kudat, Hocamızın raporu doğrultusunda gerekli görülen mevkilere transferler yaptıklarını söyledi.

Şanlıurfalı gelecek vaat eden genç futbolcuları takıma kattıklarını ifade eden Başkan Kudat, “11 Nisanspor’da forma giyen ve takip ettiğimiz 18 yaşındaki genç yetenek Hasan Basri Mest’i kadromuza kattık. Kalemize de bizim alt yapımızda yetişen Muhammed Fatih Doğan’ı profesyonelliğe geçişini sağladık.  Genç futbolcularımızın takımımıza büyük katkıları olacağına inanıyorum” dedi.

Öte yandan Karaköprü Belediyespor, 21 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı ikinci devrenin ilk maçı olan Aydın 1923 spor maçının hazırlıklarını Antalya kampında yoğun bir tempoda sürdürüyor.
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Spor
2 Taze Kan Daha Karaköprü'de!
2 Taze Kan Daha Karaköprü'de!
3. ligde mücadele eden Karaköprü Belediyespor, 11 Nisanspor’dan 18 yaşındaki Hasan Basri Mest ve 20 Yaşındaki genç kaleci Muhammed Fatih Doğan’ı kadrosuna kattı.
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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