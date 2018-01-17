2 Taze Kan Daha Karaköprü'de!

TFF 3. ligde mücadele eden Karaköprü Belediyespor ikinci devre hazırlıklarına Antalya’da devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızı-Siyahlı ekip gelecek vaat eden Şanlıurfalı futbolcular Hasan Basri Mest ve Kaleci Fatih Doğan’la anlaşma sağladı.Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kudat, Hocamızın raporu doğrultusunda gerekli görülen mevkilere transferler yaptıklarını söyledi.Şanlıurfalı gelecek vaat eden genç futbolcuları takıma kattıklarını ifade eden Başkan Kudat, “11 Nisanspor’da forma giyen ve takip ettiğimiz 18 yaşındaki genç yetenek Hasan Basri Mest’i kadromuza kattık. Kalemize de bizim alt yapımızda yetişen Muhammed Fatih Doğan’ı profesyonelliğe geçişini sağladık. Genç futbolcularımızın takımımıza büyük katkıları olacağına inanıyorum” dedi.Öte yandan Karaköprü Belediyespor, 21 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı ikinci devrenin ilk maçı olan Aydın 1923 spor maçının hazırlıklarını Antalya kampında yoğun bir tempoda sürdürüyor.