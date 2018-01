Büyükelçi Önen, Türkiye'nin Çin'deki varlığını artırmayı hedefliyor

Büyükelçilik görevi süresince Çin’de yapmayı düşündüklerini her fırsatta dile getirdiğini belirten Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Pekin'deki görev süremiz boyunca gerçekleştirmek istediğimiz en önemli hedeflerimizden birisi Türk lobisini daha etkin kullanmak adına Çin'deki Türk kurum ve kuruluş sayısını arttırmak olacak. TRT bunlardan bir tanesi, hem de çok önemli. Anadolu Ajansı'nın varlığı, Başbakanlık Yatırım Tanıtım Ajansının ofisi, Yunus Emre Enstitünün şube açması, Türk–Çin Ticaret Odasının kurulması gibi birçok adımı hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü bizim öncelikli hedeflerimizden biri. Mayıs 2017'de bu konuyla ilgili anlaşma 2 Devlet Başkanı tarafından imzalandı, şimdi bunların parlamentolardan geçme süreçleri var. Daha iki gün önce bizim parlamentomuzda dış ilişkiler komisyonundan geçti. Aynı şekilde ben buradaki meslektaşlarım aracılığıyla takip ediyorum, onların da bu süreci hızlandırması için uğraşıyorum. 2018'de Yunus Emre'yi açarsak çok mutlu olacağız, çok önemli bir kazanım olacağını düşünüyorum. TRT'nin buraya gelmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. TRT'nin burada büyük bir üs kurmasını hedefliyoruz. Anadolu Ajansı zaten burada faaliyetine devam ediyor. THY yine burada yerleşik vaziyette. Bilindiği gibi MUSIAD ofis açtı. Bizim en büyük hedeflerimizden biri de ticaret odasının açılması. Bu konuda da Çin makamlarıyla resmi olarak görüşmeleri başlattık. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ofisini de burada açmak istiyoruz” dedi.“Biz burada Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarını ne kadar artırırsak, varlığımız ve etkinliğimiz de o kadar artacaktır” diyen Büyükelçi Emin Önen, “Birçok ülke, kurumlarıyla, kültür merkezleriyle çok güçlü bir şekilde burada bulunuyor. Türkiye ve Çin çok kadim dostlar, biz neden burada olmayalım? Diplomatik ilişkiler 1971'de başlamış, ama dostluk binlerce yıla uzanıyor. Bu dostluğa yakışacak, Türkiye'nin varlığını burada hissettirecek kurum ve kuruluşları destekliyoruz. Özel sektördeki odaların da ilgili birimlerinin burada açılmasını çok arzu ediyorum. MÜSİAD burada, diğerlerinin de burada olması lazım. Çin artık Türkiye'nin radarına her konuda girmeli” diye konuştu.Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, açıklamalarını şöyle sürdürdü;“Bizim buradaki hedeflerimizden biri de öğrenci sayımızı artırmak. Türkiye'den buraya ne kadar çok lisans ve doktora öğrencisi getirirsek, o kadar avantajlı olacağız. Çünkü biz Çin'i Batılı kaynaklar üzerinden öğreniyoruz. Çinliler de Türkiye'yi öğrenmek istedikleri zaman yine Batılı kaynaklara müracaat ediyorlar. Bunun fevkalade yanlış olduğunu düşünüyorum. Eğer biz burada kendi insanımızı yetiştirirsek, diline, kültürüne hakim, burada olan biten her şeyi iyi bilen insanlarımız olursa ve onlar yarın öbür gün ülkemize dönüp gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışmaya başlayınca, Çin'i çok daha iyi anlamış ve daha sağlıklı ilişkiler kurmuş olacağız. Türkiye yönünü batıya dönmüş bir ülke ve AB halen bizim için önemli bir çıta olmaya devam ediyor” diyen Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, “Ama biz ne zaman yüzümüzü Asya’ya dönsek yada ne zaman Asya ile ilgili politikalar, siyaset ortaya koysak eksen kaymasından bahsedilmiştir. Biz buna katılmıyoruz. Türkiye çok önemli bir ülke çok önemli bir coğrafyanın içinde ve sadece yönünü batıya dönerek değil, 360 derece düşünebilen, ön yargıları olmadan etrafına bakabilen ve Asya'daki gelişmeleri de değerlendirmek zorunda olan bir ülke. Türkiye için Avrupa Birliği (AB) ve North Atlantic Treaty Organization (NATO) üyeliği, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliğinin alternatifi değildir. Yani biz birisine üye olmak için çabalarken diğeri ile alakalı hususlarda geri kalmamızın sözü bile edilemez.”“Buraya geldiğimden beri Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Komünist Partisine defalarca gidip görüşmeler yaptım, her gidişimde beni çok iyi Türkçe konuşan yetkililer karşıladı. Ben bundan çok etkilendim. Bu, Çin'in Türkiye'ye verdiği önem açısından çok önemli. Biz de aynı şekilde olmalıyız. Bizde de onlara kendi lisanında hitap edecek insanlara ihtiyaç var” diyen Büyükelçi Önen, 24 - 31 Ocak 2018 tarihleri arasında başkent Pekin’de Türk Yemekleri Haftası düzenleneceğini, aynı günlerde Çinli Tur Operatörleri ile Türk Seyahat Acentelerinin çalıştayda bir araya geleceğini, müzik ve ebru performansları olacağını söyledi.