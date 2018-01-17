Gap İçin Dev Adımın Müjdesi Ziraat Odasında Verildi

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu’nun girişimleri ile Gıda Tarım - Hayvancılık ve Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı müsteşar, Genel müdür ve daire başkanları kentte hizmet veren Ziraat Odaları Başkanları ile Şanlıurfa tarımının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda uzun zamandır beklenen müjde verildi ve Hilvan, Siverek Karageçili ve merkez köylerin sulama projelerinin hazırlandığı, en kısa sürede ihalelerin yapılacağı açıklandı.Şanlıurfa Ziraat Odası tarımın başkentinin tarımsal sorunlarının masaya yatırıldığı toplantılara öncülük etti. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu’nun girişmleri ile Ankara’dan gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Orman ve Su İşleri Bakanlığın Müsteşar yardımcısı Ali Rıza Deniz, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı, DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve bakanlık genel müdürleri ile şube müdürlerinin katıldığı toplantıda uzun zamandır beklenen sulama projelerinin müjdesi verildi. Şanlıurfa tarımının ele alındığı toplantıda ve Hilvan, Siverek Karageçili ve merkez köylerin sulama projelerinin hazırlandığı, en kısa sürede ihalelerin yapılacağı açıklandı.Ziraat odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Şanlıurfa’da faaliyet gösteren merkez ile birlikte 11 ziraat odası başkanı ve çiftçiler katılarak sulama konusunda projelerin hayata geçirilmesi istendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığın Müsteşar yardımcısı Ali Rıza Deniz sulama projeleri konusunda çalışmaların sürdüğünü ve Hilvan, Siverek Karageçili ve merkez köylerin sulama projelerinin hazırlandığı, en kısa sürede ihalelerin yapılacağı açıkladı.Toplantıda söz alan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, geçen yıllarda ve bu yıl karşı karşıya kalınan kuraklığı da örnek göstererek, sulama projelerinin hayata geçirilmesine dikkat çekti. Başkan Eyyüpoğlu, ‘öncelikle tarımın başkenti Şanlıurfamıza hoş geldiniz. Ayrıca biz çiftçilere kulak veren ve sorunlarımıza çözüm arayan devletimizin değerli bürokratlarına şimdiden teşekkürler. Bu yıl baş gösteren kuraklık kuru tarımın yapıldığı bölgelerde ciddi zararlara neden oldu. Ve her fırsatta bu sorunun büyük oranda çözümün tek yolunun GAP olduğunu anlattık. Kuarklığın ülke ekonomimize ve çiftçimize zararlarının en aza indirmek için bekleyen Hilvan, Siverek, Karageçili ve merkez köy arazilerinin sulama projelerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Siz değerli büyüklerimizden devletimizden ricamız tarımın başkentine sulama projleri için çalışmaları hızlandırmanızdır. Ayrıca hayata geçen her proje sonrası Şanlıurfa çiftçisi karşılığını ülkesine misli ile kazandırmıştır. Bu yüzden önceki projeler gibi talep ettiğimiz projeler de boşa değildir.’ Dedi.Ardından söz alan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Orman ve Su İşleri Bakanlığın Müsteşar yardımcısı Ali Rıza Deniz, talep edilen sulama projelerinin hazır olduğunu ve en kısa sürede ihaleye çıkılacağını açıkladı.