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Bu haber 17 Ocak 2018 13:50:41 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin Büyük Müjdeyi Vali Erin Verdi...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) kurulması için proje hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, yeni merkez yapılana kadar Suruç’taki eski devlet hastanesi binasını yataklı tedavi hizmeti veren AMATEM şeklinde düzenleyerek hizmete sunacaklarını söyledi.

Urfa İçin Büyük Müjdeyi Vali Erin Verdi...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) kurulması için proje hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, yeni merkez yapılana kadar Suruç’taki eski devlet hastanesi binasını yataklı tedavi hizmeti veren AMATEM şeklinde düzenleyerek hizmete sunacaklarını söyledi.

Şanlıurfa Ziraat Odasında gerçekleştirdiği muhtarlarla buluşma toplantısında, muhtarların uyuşturucuyla mücadele ve madde bağımlılığı konusundaki sorularını cevaplayan Vali Erin, “Uyuşturucu konusunun, Türkiye’nin genelinde uluslararası güçlerin bir yönlendirmesi olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm şehirlerimizde ve Şanlıurfa’da bu anlamda son yıllarda bir artış var. Boş kalan, sahip çıkamadığımız, iş imkânı veremediğimiz, üniversiteye gönderemediğimiz gençlerimiz, çocuklarımız değerlendirilmeye, uyuşturucuya alıştırılmaya çalışılıyor. Urfa’da da benzer bir durum var” diye konuştu.
Alkol ve madde bağımlılığında AMATEM’in tek başına çözüm olamayacağını ancak olmasının da gerektiğini ifade eden Vali Erin, “Şanlıurfa AMATEM projemiz başladı. Ama bunun projesinin tamamlanması, ihaleye çıkması, tamamlanması en az bir buçuk yıl. Bu arada Adana’ya, Antep’e mi göndermeye devam edelim çocuklarımızı? Yok, öyle yapmayacağız. Belirlediğimiz bir hastanemiz var. Eski hastanemizin onarım, tadilatına başladık. Orayı AMATEM olarak hizmete açacağız. Çocuklarımız burada tedavi görecekler. İlk muayenelerini burada görecekler. Yataklı tedaviyi Suruç’ta boşa çıkan hastane binamızda görecekler. Yeterli olmazsa ilave kapasite oluşturacak ve mümkün olduğunca çocuklarımızı başka illere göndermeyeceğiz” dedi.

Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele ile ilgili proje hazırlıklarının devam ettiğini de ifade eden Vali Erin, şunları söyledi: Uyuşturucu ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bu konuda uzman hocalarımızın da yer aldığı bir proje başlattık. Bu iki üç ay devam edecek bir proje. Proje kapsamında sizlerle ve ilgililerle görüşmeler yapacaklar. Uyuşturucuya bağımlı ne kadar gencimiz var, neden bağımlı hale geliyorlar ve bunu önlemeye yönelik ilave nasıl tedbirler alınabilir ile tedavisine yönelik mevcut yöntemlerin dışında neler yapılabilir konularıyla ilgili bir çalışma başlattık. Finansmanını GAP İdaresi karşıladı. Dünyadaki bütün iyi uygulamalar, örnekler incelenecek ve Urfa’ya özgü, ilk defa Urfa’da uygulanacak ve başarı düzeyi yüksek bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hedefimiz bu. Bu model, Türkiye’nin diğer illerine de örnek olacak. Tabi mücadelemize de devam edeceğiz. İçişleri Bakanımızın dediği gibi, uyuşturucu madde temini, tedariki ile ilgili olanlara en ağır tedbirleri uygulayacağız. Hukuk içerisinde hak ettikleri cezaya çarptırılması için elimizden geleni yapacak, çocuklarımızın tedavisi için ne gerekiyorsa yapacağız.
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Sağlık
Urfa İçin Büyük Müjdeyi Vali Erin Verdi...
Urfa İçin Büyük Müjdeyi Vali Erin Verdi...
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) kurulması için proje hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, yeni merkez yapılana kadar Suruç’taki eski devlet hastanesi binasını yataklı tedavi hizmeti veren AMATEM şeklinde düzenleyerek hizmete sunacaklarını söyledi.
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