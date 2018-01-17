Eyyübiye HEM’den üniversiteye hazırlık kursları

Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nden eğitimde fırsat eşitliği için yeni çalışma başlatıyor. Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen bir proje çerçevesinde lise mezunu öğrencilerine yönelik üniversiteye hazırlık kursları başlıyor. Eyyübiyeli gençlerin üniversiteli olması için Merkez, gerekirse kapı kapı dolaşarak kayıt alacak.Maddi imkanları yetersiz olup dershaneye gidemeyen, maddi sıkıntılar nedeni ile eğitim ışığından uzak kalan lise mezunu gençler için yeni bir fırsat doğuyor.Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, Eyyübiye İlçesi’nde dershaneye gitme imkanı bulamayan lise mezunu gençlere destek olmaya yönelik üniversiteye hazırlık kursları başlattıklarını söyleyerek şöyle konuştu:“İlçemizde üniversite okumak isteyen, başarılı, hedefleri olan bir çok genç bulunuyor. Bir çoğu maddi imkansızlıklar yüzünden dershaneye gidemiyor. Biz de onları desteklemek için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Şubat ayı içerisinde kayıtlarını aldığımız öğrenciler, Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde onlara ayrılan sınıflarda deneyimli hocalar eşliğinde ders alacaklar. Gençlerin, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik bu çalışmadan yararlanabilmeleri için gerekirse Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde komisyon kurulup kapı kapı dolaşarak mezun grup öğrencilerin kaydı sağlanacak.”Lise mezunlarına yönelik olan üniversiteye hazırlık kursuna katılmak isteyen gençler, 7-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nden kurs kayıtlarını yaptırabilecekler.