Büyükelçi Önen görüşmelerini sürdürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, göreve başladığı 1,5 ay gibi bir zamandan beri Çin/Türkiye ilişkilerini sağlamlaştırma çabalarını sürdürürken, bir yandan çeşitli ülkelerin Çin’deki Büyükelçilerini ziyaret ediyor, zaman zamanda onları kabul ederek fikir alışverişinde bulunuyor.Büyükelçi Emin Önen, Almanya'nın Çin Halk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Michael Clauss'a nezaket ziyaretinde bulundu. Birsüre karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Büyükelçiler, ülkeleri arasındaki iş birliğinin de en iyi düzeye çıkması için birlikte çalışma dileklerini ilettiler.Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, daha sonra Türkiye'de en büyük doğrudan Çin yatırımını gerçekleştirmiş olan AVIC International gurubu Genel Müdür Yardımcısı Wang Runlan’ı kabul ederek Türkiye’de Çin yatırımlarının artmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.Kendisi de koyu bir Fenerbahçeli olan Büyükelçi Önen, Beşiktaş Spor Kulübünü tabrik ettiğini belirterek, “Beşiktaş’ın başarılarını Çin’deki taraftarı ile birlikte bizde canlı yayında izleme şansı yakalayacağız. Beşiktaş sayesinde Türk futbolu 300 milyar dolarlık Çin Spor Endüstrisinden pay almak için ilk adımı attı. Diğer takımlarımızdan da benzer adımları bekliyoruz” dedi.Göreve başladığı günden beri boş vaktinin olmadığını belirten Büyükelçi Önen, mübarek Cuma günlerinde Cuma namazını kılmak için Pekin’in çeşitli camilerine giderek namazını kıldığını, dolayısıyla dini görevini yerine getirirken, aynı zamanda Pekin’i de gezme fırsatı bulduğunu söyledi.Büyükelçi Emin Önen, Pekin Büyükelçiliğimizin sanal medyadaki resmi hesaplarını aşağıdaki adreslerinden takip edilebileceğini belirtti