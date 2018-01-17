Önal, Beklentimiz 2 Binin Altında

2017’nin son birkaç ayında demir fiyatlarının hızlıca artmasıyla sektördeki sıkıntıları dile getiren bir basın toplantısı yapan Önal, demir fiyatları düşmezse ekonomide ciddi zararlarla karşılaşacağız demişti.Yapılan görüşmeler ve toplantılar meyvesini 2018’in ilk ayında vermeye başladı fakat yine de beklentileri karşılamadı.Müteahhitlerle gerçekleştirdiği toplantıda demir fiyatlarının artış ve azalış durumlarından bahseden Önal “Demir fiyatları 2.580 TL oldu fakat yeterli değil, beklentimiz2.000 TL’nin altına düşmesidir” dedi.Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal yaptığı açıklamada;“İnşaat sektörünün önemli kalemlerinden biri olan demir fiyatları son 15 gündür düşüşe geçmesi olumlu bir gelişme ancak yeterli değil beklentimiz 2.000 TL’nin altına düşmesi” yorumunda bulundu.