Albayrak, Sanayi Sitesini Denetledi

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, Halfeti’de ekonomik kalkınmanın ve istihdamın arttırılması amacıyla yapımı sürdürülen Sanayi sitesindeki çalışmaları denetledi. Albayrak, burada çalışan işçilerle sohbet etti.