'İnşallah Problemleri Tek Tek Halledeceğiz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şu an tarımsal kuraklık seviyesinde olmadığımızı, bu konuda gerekli önlemlerin alındığını belirterek "Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda Tarım Bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak. Bu konuda endişeye mahal yok." dedi.

Fakıbaba, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te evvela Altunkaya Çiftliği'ni ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep'in önemli bir kent olduğunu ifade eden Fakıbaba, gezdiği çiftliğin de tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini belirtti.

Gazetecilerin, tarımsal kuraklık olabileceği yönündeki endişelere ilişkin sorularını da cevaplandıran Fakıbaba, "Allah'a şükür şu an tarımsal kuraklık seviyesinde değiliz. Biz bu konuda gerekli önlemlerimizi alıyoruz." dedi.

Bu konuda sıkıntı yaşanmaması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle GAP ve DAP'ın acil şekilde bitirilmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da bu konuda çok önemli, ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bunların neler olduğunu göreceksiniz. En kısa zamanda açıklanacaktır. Tarım Bakanlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Esas sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı ama yine iki bakanlık el ele vererek, 'bu sorunla nasıl baş edebiliriz' bunun hesaplarını yapıyoruz. Başaracağımıza inanıyorum. İnşallah Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görülüyor. Biz hem hava tahminlerini takip ederek hem de bakanlık ve hükümet olarak neler yapacağımızı en kısa zamanda bütün basına, halkımıza açıklayacağız. Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda Tarım Bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak, bu konuda endişeye mahal yok."

Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler, daha sonra çiftlikte incelemelerde bulundu.

"15 yıl önceki Türkiye ile şu andaki Türkiye arasında dağlar kadar fark var"

Fakıbaba, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavuzeli ilçesinde düzenlenen küçükbaş hayvan süt yemi dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kent yöneticilerinin birlik beraberlik ve uyum içerisinde çalışmasıyla Gaziantep'in çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Kendisinin de bölgenin bir insanı olarak sorunları yakinen bildiğini ifade eden Fakıbaba, Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu, AK Parti hükümetlerinin müthiş işler yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

Fakıbaba, bardağın boş tarafının da farkında olduklarını dile getirerek, "Bardağın dolu yönlerini mutlaka sizler göreceksiniz; bizim görevimiz de bu boşluğu kapatmak olacak. Allah'ın izniyle bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Bizler gece gündüz demeden başta Bayın Cumhurbaşkanı'mız, Başbakan'ımız olmak üzere tüm bakanlarımız ekip halinde emrinizde olacağız. Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz. İnşallah problemleri tek tek halledeceğiz. 15 yıl önceki Türkiye ile şu andaki Türkiye arasında dağlar kadar fark var." diye konuştu.

AK Parti'nin belediyeciliğe de yeni bir anlayış getirdiğini, artık belediyelerin görevinin yol, kaldırım, peyzaj yapmak olmadığını anlatan Fakıbaba, belediyelerin artık vatandaşın refah seviyesini de yükseltmek için çalıştığını belirtti.

Bakan Fakıbaba, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 4 yıldır üreticilere yem desteğinde bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yediğimiz her lokmada çiftçilerimizin nasırlı ellerinin desteği var, sizlere çok büyük minnettarlık duyuyoruz. Sizlerden Allah bin kere razı olsun. AK Parti'nin bir bakanı olarak Allah'ın izniyle biz hep üreticimizin yanındayız. Çiftçimizin ve üreten insanımızın yanındayız. Bu anlamda hiç kuşkunuz olmasın. Hep acaba çiftçilerimize, üreticilerimize nasıl destek verebiliriz diye gece gündüz çalışıyoruz. Antep'in Türkiye'ye bir model olarak çıkacağına inanıyorum. İnşallah bu modeli tüm Türkiye'de en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum.

Bakanlık olarak da hükümet olarak da emin olun hastanesinden, eğitiminden, ulaşımından, tarımından, işçisinden, sanayisine kadar her konuda, her hafta Bakanlar Kurulunda saatlerce devamlı Türkiye'yi konuşuyoruz. Hiç ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımızın refah seviyelerini nasıl artırabiliriz? Onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Sayın Cumhurbaşkanı'mız uyumuyor. Kendisinin bir sözü var: 'Benim bir bakanım 24 saatte 48 saat çalışamıyorsa o bakan başarılı olamaz" diye. Gerçekten biz ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte çalışacağız. Yavuzeli'ni, Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı, Mardin'i, Manisa'sı inşallah güzel günler bizi bekliyor. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizim bütün amacımız, bu bölgenin bir bakanı olarak öncelikle GAP'ın bitmesi gerektiğini, artık susuzluğun bir kader olmadığını göstermemiz lazım. Bunu inşallah göstereceğiz."

Konuşmaların ardından Fatma Şahin, Bakan Fakıbaba'ya Aba hediye etti. Şahin ve Fakıbaba alana getirilen koyunlara yem verdi ve kuzuları sevdi.

Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler ilçe tarım müdürlüğü hizmet binasının açılışını da gerçekleştirdi.

"Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"

Fakıbaba, ayrıca Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesince çiftçilere 3 bin 500 ton küçükbaş hayvan yemi dağıtımı nedeniyle düzenlenen törene de katıldı. Burada yaptığı konuşmada, belediyelerin artık yol, kaldırım, park ve bahçe yapımından çok, insanların refah seviyelerini artırmak, geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Fakıbaba, "Bakın etrafımıza, ne tuzaklar kuruluyor. İşte bu Antep ruhunun bütün Türkiye'de olduğunu ben şahsen inanıyorum. Bize göz dikenler şimdi belli. Bakın orada bayraklar sallanıyor. İstediğiniz kadar sallayın, o bayrakları sizin başınıza geçireceğiz. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe bu hainlerin nasıl kaçacaklarını, bayraklarını da alamayacaklarını onlar görecekler." diye konuştu.

"Köylü üretmediği zaman biz açız"

Fakıbaba, halkın hizmetkârı olduklarını, halk için var olduklarını dile getirerek, "Bakanlığımızın 15 milyar lira desteklemesi var. Bunun 8 milyar lirasını tarıma, 4 milyar lirasını hayvancılığa, 3 milyar lirasını köysel dönüşüme veriyoruz. Köyde yaşamı inşallah daha fazla geliştireceğiz. Köylü halkın efendisidir. Köylü üretmediği zaman biz açız. Üreten insanın elini öperiz biz. Üreten insan bizim için çok önemlidir. Bu anlamda desteklemelerimiz devam edecek. Allah'ın izniyle de kuruşu kuruşuna yerine gidecek." ifadelerini kullandı.

"Et ithalatını önleyeceğiz"

Ziraat Bankası ile çalışma yaptıklarına dikkati çeken Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Et ithalatını önleyeceğiz. Ziraat Bankası ile arkadaşlarımız görüşüyorlar. Özellikle hayvancılıkla ilgilenen küçük, orta ve büyük işletmelere gerekli destekleri vereceğiz. Her büyükbaş hayvan kesimine 250 lira veriyoruz. Buzağılara 750 liraya kadar destek veriyoruz. Küçükbaş hayvanlara 25 lira veriyoruz. İnşallah bu desteklerimiz devam edecek. Çünkü bu para sizin paranız. Bu para ananızın sütü gibi helaldir size. Siz üreteceksiniz, biz destekleyeceğiz. Bu birlik beraberlik sayesinde göreceksiniz, sınırlarımızda yeni ordular kuran insanlar kaçıp gidecekler. Siz çok yerlerden kaçtınız. Sizin kaçtığınız ülkeleri biz biliyoruz. Söyletmeyin beni. Kaçtınız, bıraktınız gittiniz. Onun için buradan da kaçacaksınız, sizi, biz kaçıracağız Allah'ın izniyle. Birlik ve beraberliğimiz inşallah devam edecek."