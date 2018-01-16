Urfa'da 6 Kişi Tahliye Edildi...

Bu haber 16 Ocak 2018 18:26:17 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa 6.Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davada İlk Duruşmaya Tutuklu Bulunan,Ş.H, M.S, A.A, M.D, M.Y, ve F.P ve Avukatları Katıldı.Mahkeme 6 Tutuklununu Mor Beyin Yazılımının Olduğu,Gerçekte Bylock Kullanıcı Olmadığı Halde Sanıkların Telefon Hatlarının Bylock'a Bağlandığı Belirterek,6 Kişi Hakkında Tahliye Kararı Verdi.