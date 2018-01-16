Urfa'da 3 Suriyeli Kadın Hırsız Tutuklandı...

Şanlıurfa'nın Simgesi Haline Gelen Balıklıgöl'de,Vatandaşın Alışveriş Yaptıkları Yerlerde Kadınları Hedef Alıp Çantası ve Çantada ki Telefon,Para vb Eşyalarını Çalan Suriyeli Ş.A., M.H., J.A. adlı 3 Kadın Polisin Başarılı Operasyonu Sonucu Yakalandı.İfadelerinin Ardından Mahkemeye Çıkarılan 3 Suriyeli Kadın Mahkeme Tarafından Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.