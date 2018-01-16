​Suruç'ta Dünyaya Gelen Buzağı Herkesi Hayrete Düşürdü

Pek nadir görülen rastlanan bir durum olan 5 ayaklı buzağı, bu defa Suruç’ta görüldü. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Suruç İlçe Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, 3 gün önce Suruç/Özlüce (Qestunk) köyü'nde doğan, 5 ayaklı yavru buzağıyı yerinde görerek, hayvan sahibinden bilgi aldı.Suruç Medya'da edinilen bilgilere göre İlçe Müdürü Yahlizade, hakkında elde ettiği bilgi ve görüntüler ile yeni doğan 5 ayaklı yavru buzağıyı ilçe müdürlüğü himayesine aldığını ve bu tür doğum vakalarının normal olduğunu ifade ederek, sağlık ve verimlilik koşullarına ulaşılabilmesi için ekipleri ile analizlerini yaptırmak üzere, merkez ve fakülteden cerrahi operasyon için gün alacaklarını söyledi.