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Bu haber 16 Ocak 2018 15:58:54 Tarihinde eklenmiştir.

Balıklıgöl'e Yakışan Bu Mu?

​Yapımı devam eden Balıklıgöl tadilat projesinde sökülen Urfa Taşı yer kaplamalarının yerine, tarihi dokuya uymayan traverten taş döşeniyor.

Balıklıgöl'e Yakışan Bu Mu?

Yapımı bir türlü bitmeyen ve esnafı da ziyaretçileri de zor durumda bırakan ayrıca çalışmalardan dolayı Balıklıgöl’ü de tehlikeye atan Balıklıgöl tadilat çalışmasında ucuz malzeme kullanılıyor.

Daha önceden Urfa Taşı kullanılan zeminde bu çalışmayla beraber traverten taşı denilen ucuz ve kalitesiz döşemeler kullanıldı.

Ömrü çok uzun olmayan bu taş yağmurda çatlayıp zeminden kopma durumuna gelecek yapıda bir taş. Daha önce de denemesi yapılan bu taşlar kısa sürede çatlamış aralarına sızan sulardan dolayı Balıklıgöl’de yürüyen insanları zor durumda bırakmış.

Urfa Belediyesi yine bir projede geleceği düşünmeden inşaya başladı. Kısa süreli olan bu yapı malzemesi zamanla çatlaklar oluşturarak zeminden kopmalara sebep olacak ve Belediye tekrardan yapım için yeni bir inşa dönemine girecek.

Olan yine vatandaşa, esnafa olacak. Tadilatın başladığı günden bu yana sürekli şikayetler alan Balıklıgöl Tadilat Projesi bitiminden kısa bir süre sonra tekrar başlayacağa benziyor.



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