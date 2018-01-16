Duayen Gazeteci, Arşivini Urfalılarla Paylaştı

“Salih Abi, sanırım Günaydın gazetesinde bir haberiniz vardı, Urfaspor ile ilgili. Yılın gazetecilik ödülünü almıştı. Sanırım 30 yıl oldu. Manşet “BURASI OLİMPİK YÜZME HAVUZU DEĞİL” diye. Şehir stadındaydı, zaten o aralar Urfa’da Urfaspor’un tek bir sahası vardı. Hem antrenman yapılıp hem de müsabaka yapılırdı. Kalede Mutlu vardı. Toprak sahaydı, sünger getirmişlerdi. Kaleci Kutlu kalenin sularını süngerle alıyordu. kış ayı idi, 35 sene oldu. Hafızamdan hala silinmiyor. Ulusal basında tam sayfa manşet attılar. Siz de Yılın Spor Gazatecılık Ödülünü almıştınız. Sanırım Günaydın gazetesinde olacak. Ali Kaşka, Ali Kılıç, Halil Çini, Sedat Atilla, Mehmet Faraç, Ali Kapaklı… Yazı İşleri Müdürümüz Ömer Nelat Kapaklıydı… O dönemlerde bende foto muhabiriydim, hatta hiç unutmam, o yıllarda elektrik kesintileri çoktu. Bende bir haber yapmıştım Kamberye Mahalesinde. Vatandaşların elinde mum ve fanıs vardı sizde bana “Ali benim öğrencim” diye ismimi zikretmiştiniz. gazeteci abilerimin yanında beni onore ettiniz, hiç unutmam. sizden rica etsem ödül aldığınız haberi bizle paylaşır mısınız, saygılarımla…”



Salih İlhan'ın Urfa Haber- Fotoğraf Arşivi;



































Uzun yıllar TRT Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Günaydın Gazetesinde muhabirlik yapan Urfalı Duayen Gazeteci Salih İlhan geçmişten yaptığı haberleri ve o haberlerin fotoğraflarının olduğu arşivi sevenlerine sergiledi.Sosyal medya hesabından arşivini sunan Salih İlhan paylaştıkları fotoğraflarla ve fotoğrafın tarihleriyle bugün mesleğinde bu kadar başarılı olmasının nedenlerini gözler önüne serdi.Salih İlhan paylaştığı arşiv ile alakalı şunları dile getirdi; “Gazetecilik hayatımın yaklaşık 40 yıllık akışında 10 yıllık bir dönemini Şanlıurfa’da WEB Gazetecilik gurubuna bağlı başta Günaydın, Posta, Ekspers, Tan, Fotospor gibi gazetelerin bölge temsilciliğini yaptım. Yaptığım Gazetecilik ve Habercilik çalışmalarımda elde ettiğim ve Türkiye kamuoyuna sunduğum haber, fotoğraf ve röportajlardan oluşan dosya ve haber kupürlerini geçmişe ışık tutma adına Burhan Akar aracılığıyla Şanlıurfa kamuoyuna sunuyorum. Umarım Şanlıurfa’nın geçmişine ışık tutup geleceğimize aydınlık bakma adına büyük yararlıkları olacağı düşüncesindeyim. Takdir siz ve Şanlıurfalı hemşerilerimizindir. ...Saygılarımla...Salih İlhan - İzmir..”80’li yıllardan başlayarak arşivini sergileyen Urfalı Gazeteci Salih İlhan’ın bu paylaşımları Urfalıları geçmişe götürdü. Fotoğraflara gelen ve dikkatimizi çeken bir yorumda da bahsedildiği gibi eski anılar hatırlandı ve yâd edildi. İnsanın yüzünde tebessüm bırakan o yorum ise şöyle;