​İnsanlığın bittiği yerdeyiz... Adana'da !

Adana’da dolmuşa binen ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan 3 genç, önlerinde oturan ve işitme engelli olan genci dolmuşun içinde linç etti.Alkollü olan 3 gençten birisinin lisanslı boksör olması engelli gencin yediği dayağın derecesini gözler önüne serecek nitelikte.Kavga sebebi ise işitme engelli gencin arkalarında oturanların sorularına cevap vermemesi olarak ifade edildi.İşitme engelli genci öldüresiye döven tıp öğrencileri Adana halkının büyük tepkilerinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Ahmet Günsel (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B. (19) bugün gözaltına alındı.İfadelerinde alkollü olduklarını, dövdükleri gencin işitme engelli olduğunu bilmediklerini, eğer bilselerdi asla böyle bir şey yapmayacaklarını ne yaptılarsa alkolün etkisiyle yaptıklarını ifade eden öğrenciler, olayın yayılmasından sonra Adana’da dışarıya çıkamadıklarını, can güvenliklerinin olmadıklarını ifade etti.Alkolün etkisinin vermiş olduğu bir bilinçsizlikle böyle bir kavgaya giriştiğini ifade eden lisanslı boksör Ahmet Günsel (20) ; “Alkollü olduğum için kendimi kontrol edemedim. Yoksa asla böyle bir şey yapmazdım. Çok pişmanım” dedi.Tıp Fakültesi öğrencisi olduklarını öğrenen Adanalılar “Canımız böyle cani doktorların eline mi emanet edilecek. Vicdandan yoksun olan insanlar, savunmasız bir genci öldüresiye döverken bunlara Hipokrat yemini kaç yazar” yorumlarında bulundu.Oldukça öfkelenen Adana halkı sosyal medyada oldukça kızgın ve yoğun sitemli yorumlarda bulundu. Öğrenciliklerinin sonlandırılmasını ve okuldan atılımalarını talep ettiler.Öte yandan İşitme engelli gencin annesiyle yapılan röportajda, annenin kanser hastası olduğu ve çocuğuna yapılan bu işkenceden dolayı içinin parçalandığını ve bu duruma çok üzüldüğünü ifade ettiği bilgisine ulaşıldı.Açılı anne; “Çocuğum konuşamıyor, duyamıyor. Ona şu parayı uzatır mısın dediklerinde, Benim çocuğum el işareti yaparak konuşamadığını dile getirmek istemiş fakat onu dövenler kendilerine el kol hareketiyle küfür ettiklerini ve onları takmadığını düşünmüşler. Bu yüzden dövmüşler çocuğumu” ifadelerini kullandı.Olayın ardından işitme engelli gence yardım elini uzatan AHBAP ekibi rehabilitasyon merkezinde eğitim gören gence ulaşıp 1 yıllık eğitim masraflarını karşıladıklarını duyurdu.