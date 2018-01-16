O İddialar Meclise Taşındı!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Cumhuriyet'te yer alan "Harran Üniversitesi'nde aile boyu torpil" iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Baydemir, "Basına yansıyan bilgilerde aile boyu kadrolaşmanın bir örneğinin de seçim bölgem Şanlıurfa’da bulunan Harran Üniversitesi’nde yaşandığı iddiası yer almıştır. Bu bilgiler arasında Prof. Dr. Ali Sarıışık’ın, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı olduktan sonra kardeşi Gencay Sarıışık’ın yüksekokul müdürlüğüne getirildiği, kızı Betül Sarıışık’ın Almanca okutmanı yapıldığı, oğlu İsmail Selçuk Sarıışık’ın ise aynı üniversitenin “yabancı öğrenci sınavı”nı “kazanarak” tıp fakültesine girdiği yer almıştır. Bilindiği üzere 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa Soma’da maden ocağı göçmüş ve 301 emekçi göçük altında kalarak yaşamını yitirmiştir. Manisa Soma’da 301 emekçinin katliam denilecek bir ihmaller zinciri sonucunda yaşamını yitirmesinden sonra sanık avukatlarının talebi üzerine Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından bir rapor hazırlanmış ve bu raporda Prof. Dr. Ali Sarıışık’ın imzası yer almıştır. Sarıışık’ın imzasının yer aldığı raporda, Soma davasında yer alan bilirkişi raporu ile TBMM’nin Soma raporu yalanlanmış, katliamın gerçekleştiği ocakta kömür yangını olmadığı, dolayısıyla işçilerin ifade ettiği gibi U3 panosunda ısınma olmadığı iddia edilmiştir" diyerek Başbakan'a cevaplanması talebiyle şu soruları sordu: