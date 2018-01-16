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Bu haber 16 Ocak 2018 14:24:26 Tarihinde eklenmiştir.

O İddialar Meclise Taşındı!

HDP'li vekil Osman Baydemir, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık'ın üniversite kadrolarına kardeşi, oğlu ve kızını yerleştirdiği iddialarını Başbakan'a sordu.

O İddialar Meclise Taşındı!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Cumhuriyet'te yer alan "Harran Üniversitesi'nde aile boyu torpil" iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Baydemir, "Basına yansıyan bilgilerde aile boyu kadrolaşmanın bir örneğinin de seçim bölgem Şanlıurfa’da bulunan Harran Üniversitesi’nde yaşandığı iddiası yer almıştır. Bu bilgiler arasında Prof. Dr. Ali Sarıışık’ın, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı olduktan sonra kardeşi Gencay Sarıışık’ın yüksekokul müdürlüğüne getirildiği, kızı Betül Sarıışık’ın Almanca okutmanı yapıldığı, oğlu İsmail Selçuk Sarıışık’ın ise aynı üniversitenin “yabancı öğrenci sınavı”nı “kazanarak” tıp fakültesine girdiği yer almıştır. Bilindiği üzere 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa Soma’da maden ocağı göçmüş ve 301 emekçi göçük altında kalarak yaşamını yitirmiştir. Manisa Soma’da 301 emekçinin katliam denilecek bir ihmaller zinciri sonucunda yaşamını yitirmesinden sonra sanık avukatlarının talebi üzerine Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından bir rapor hazırlanmış ve bu raporda Prof. Dr. Ali Sarıışık’ın imzası yer almıştır. Sarıışık’ın imzasının yer aldığı raporda, Soma davasında yer alan bilirkişi raporu ile TBMM’nin Soma raporu yalanlanmış, katliamın gerçekleştiği ocakta kömür yangını olmadığı, dolayısıyla işçilerin ifade ettiği gibi U3 panosunda ısınma olmadığı iddia edilmiştir" diyerek Başbakan'a cevaplanması talebiyle şu soruları sordu: 

 

  1. Başbakanlığınızın Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde yaşanan aile boyu kadrolaşma hakkında bilgisi bulunmakta mıdır?
  2. Başbakanlığınızın Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde yaşanan aile boyu kadrolaşma hakkında bilgisi bulunmamakta ise söz konusu aile boyu kadrolaşmada Prof. Ali Sarıışık’ın kardeşi Gencay Sarışık’ın Yükseokul Müdürü, kızı Betül Sarıışık’ın Almanca okutmanı olması ile yine oğlu İsmail Selçuk Sarıışık’ın ise aynı üniversitenin “yabancı öğrenci sınavı”nı “kazanarak” tıp fakültesine girmesi bir tesadüf müdür?
  3. Başbakanlığınızca Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde yaşandığı iddia edilen aile boyu kadrolaşmaya dair hakkaniyet ve liyakat ilkeleri gereğince bir inceleme başlatılacak mıdır?
  4. Soma katliamı davasında sanık avukatlarının talebiyle Prof. Dr. Ali Sarışık imzalı Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından hazırlanan ve kömür ocağında kömür yangını olmadığı, dolayısıyla işçilerin ifade ettiği gibi U3 panosunda ısınma olmadığının iddia edildiği ve kamuoyu vicdanında ‘yandaş rapor’ olarak yer edinen rapor ile aile boyu kadrolaşma arasında bir ilişki var mıdır? Yok ise tüm bu aile boyu kadrolaşmanın aynı döneme denk gelmesi tesadüf müdür?
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O İddialar Meclise Taşındı!
HDP'li vekil Osman Baydemir, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık'ın üniversite kadrolarına kardeşi, oğlu ve kızını yerleştirdiği iddialarını Başbakan'a sordu.
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