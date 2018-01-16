Birecik Belediyesi Halkını Canından Bezdiriyor

Birecik Belediyesi kendi kafalarına göre çıkardıkları kurallarla vatandaşı canından bezdirdi. Uygulamalarında mazlum halkın ekmek teknelerini toplamakta vicdan azabı çekmeyen ekipler, gerekçelerini de şehrin düzenini bozma olarak gösterdiler.Birecik Belediyesi kâğıt toplayarak geçimini sağlayan vatandaşların el arabalarını toplayıp “trafiğin aksamasına neden oluyorlar” gerekçesiyle gördükleri yerde arabalara el koyarak ekip arabasıyla gün içinde toplama çalışması yaptı.Trafiğin aksamasına sebep oldukları için arabalarına el koyulan kâğıt toplayıcıları zabıtaların ekmek teknelerini almamalarına engel olamadılar. Döktükleri dil ile başarılı olamayan kâğıt toplayıcıları boynu bükük şekilde verilen karara uymak zorunda kaldılar.Bu kadar vicdansızlık yetmezmiş gibi bir de sosyal medya hesaplarından çok gurur verici bir şey yapmışlar gibi yaptıkları uygulamayı vatandaşlarla paylaştılar. Birecik Belediye bu uygulamayı sunarken “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinin, trafik akışında sorun yaşatan atık kağıt toplayıcılarına yönelik uygulamaları aralıksız devam ediyor. Zabıta ekiplerimizce yapılan denetimlerde, şehir trafiğinde aksamalara neden olan kağıt toplayıcılarının arabalarına el konuldu.” ifadelerini kullanarak fotoğraflar paylaştı.Trafiğin aksamasına neden olan şeyin kâğıt toplayıcılarının el arabası olmadığını, esnafların kaldırımlarda sergiledikleri ürünlerinin olduğunu, dar sokaklara park eden araçların bırakın trafiği aksatmasını yaya trafiğini dahi zor duruma düşürdüğünü dile getiren vatandaşlar, zabıtaların esnafa da yanlış park eden vatandaşa da ceza kesmediğini dile getirdi.Bir vatandaş konuyla alakalı çektiği fotoğrafları sosyal medyaya sunarak “Kim suçlu buyurun siz karar verin” diyerek Birecik’te trafiği asıl kimlerin aksattığını gözler önüne serdi.Güçleri sadece fakir fukaraya yeten Birecik Belediyesi’nin bu uygulaması Birecik halkını oldukça rahatsız ediyor. “Gücünüz sadece mazlumlara yetiyor. Zabıtaların dar sokaklarda bulunan esnafa, kaldırımı işgal ettikleri için ceza kestiklerini, esnafın mallarına el koyduklarını hiç görmedik.” yorumunda bulunan vatandaşlar “Gün gelir bunların da hesabı sorulur” diyerek isyanda bulundu.Sabahtan akşama kadar çöplerden kâğıt toplayıp, topladıkları kâğıtları satarak kazançlarını sağlayan kâğıt toplayıcıları “İş imkânımız yok. Biz paramızı çöplerin içine girerek kazanmaya çalışıyoruz. Mikrop yuvası olan yerden temiz para kazanmak için çabalıyoruz. Fakat Belediye ekmek teknemizi elimizden alırken hiç de vicdanları sızlamıyor. Çok büyük bir suç işliyormuşuz gibi acımaz şekilde arabamızı elimizden aldılar. Ben şimdi nasıl para kazanacağım. Boğazımıza iki lokma ekmek girsin diye gidip hırsızlık mı yapayım?” ifadelerini kullandı.Birecik Belediyesi konuyla alakalı çözüm üretmek istiyorlarsa; kâğıt toplayıcılarına ya iş imkânı sunulsun ya da görevlerini yerine getirmek istiyorlarsa öncelikle ceza kesmeye, daha büyük sorun olan ve Belediyenin asli görevi olan kaldırım işgalinden ve arabaların yanlış park yapmalarında başlasınlar.Mazlumun elinden ekmeğini almak kolay, çünkü mazlumun sesi çıkmaz. Kolaysa park yasağının olduğu bölgeye lüks araçlarını park edenlerle uğraşın! İsminizi duyunca 5’e satılan malı sizi 1’e satan belli başlı esnaflarınız yaptıkları kaldırım işgaliyle uğraşın!