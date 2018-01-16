Urfa’da Deprem...!

Bu haber 16 Ocak 2018 13:05:23 Tarihinde eklenmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye; Dün saat 01.50 sıralarında BUGLUCA-BOZOVA (SANLIURFA)2.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 5.2 kilometre altında meydana gelen depremde, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.