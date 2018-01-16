Yılmaztekin,“Afrin operasyonuyla sınırlarımız daha emniyetli olacaktır”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, hükümetlerinin teröre karşı amansız bir mücadele içinde olduğunu, kökünün kazınmaya davam edeceğini belirterek, bu kapsamdaki Afrin operasyonuyla güney sınırlarının daha güvenli hale geleceğini söyledi.Yılmaztekin, yaptığı açıklamada, Suriye’de devam eden iç savaştan dolayı Türkiye’nin güney sınırlarındaki yerleşim yerlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Bu amaçla, yaklaşık 1,5 yıl önce Türk Ordusu’nun Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerini terörist unsurlardan temizlediğini hatırlatan Yılmaztekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle Suriye’nin Afrin kentine yapılacak operasyonun da ilk harekat gibi bölgeyi güvenlikli hale dönüştürme amacı taşıdığını dile getirdi.Yılmaztekin, Türkiye’nin sınırlarında yaşanan olağanüstü durumlara uluslararası anlaşmalar çerçevesinde müdahale hakkı bulunduğunu, bu amaçla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de olası tehdit ve tehlikelere karşı teyakkuz halinde beklediğini bildirdi. Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerginliği artırmaya ve burada bir Kürt koridoru oluşturulması çabaları olduğuna dikkat çeken AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Türkiye’nin bugüne kadar komşularının toprak bütünlüğüne önem verdiğini, aynı özeni onlardan da beklemeye hakkı olduğunu ifade etti.Yılmaztekin, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin’de bir operasyon yapılacağı yönündeki açıklamaları vatandaşlarımızca memnuniyetle karşılanmıştır. ABD ve diğer Batılı ülkeler de biliyor ki; Türkiye YPG ve sivil kanadı temsil eden Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) PKK ile eşit görüyor. Türkiye, Afrin'in bu güçler tarafından kontrol edilmesini istemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz’ sözleri burada bir Kürt koridoru oluşturulmasını önlemek içindir. Türkiye kendisine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkına sahiptir.”Yılmaztekin, Amerika Birleşik Devletleri’nin 'DEAŞ ile mücadele' gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya yönelik adımlar attığına da dikkati çekerek, Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.