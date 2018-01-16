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Bu haber 16 Ocak 2018 12:08:19 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Emniyetinden Büyük Darbe...

Urfa Emniyetinin yaptığı 2 operasyon sonucu bin 637 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 25 bin 450 paket kaçak sigara yakalandı.

Urfa Emniyetinden Büyük Darbe...

Urfa Emniyetinin yaptığı 2 operasyon sonucu bin 637 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 25 bin 450 paket kaçak sigara yakalandı.

Emniyetten Yapılan Açıklamada;"Viranşehir Kom Grup Amirliği görevlileri olarak Uyuşturucu madde İmalatı ve ticareti suçuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda İzmir ilinden Viranşehir İlçesine yüklü miktarda Uyuşturucu hap maddesini getirdiği bilgileri alınan bir şahıs yakalanmış üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramada bin 637 ecstasy uyuşturucu hap ve daralı ağırlığı 4 gram gelen toz esrar ele geçirilmiştir. KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sırasında ise Mardin'den İzmir istikametine seyreden bir minibüs içerisinde yapılan aramada 25 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir." 

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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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