Urfa Emniyetinden Büyük Darbe...

Emniyetten Yapılan Açıklamada;"Viranşehir Kom Grup Amirliği görevlileri olarak Uyuşturucu madde İmalatı ve ticareti suçuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda İzmir ilinden Viranşehir İlçesine yüklü miktarda Uyuşturucu hap maddesini getirdiği bilgileri alınan bir şahıs yakalanmış üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramada bin 637 ecstasy uyuşturucu hap ve daralı ağırlığı 4 gram gelen toz esrar ele geçirilmiştir. KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sırasında ise Mardin'den İzmir istikametine seyreden bir minibüs içerisinde yapılan aramada 25 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir."
Operasyonlarda 3 Kişi Gözaltına Alındı.
Yorum Yap