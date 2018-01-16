ŞERAFETTİN TURAN MÜJDEYİ VERDİ

Eğitimci - Yazar Niyazi Kocadağ'ın programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, programlarıyla her zaman farkındalık oluşturan Kocadağ'ın programında her zaman hayalini kurduğumuz spor şehri olma yolunda önemli bir adım atılacağının müjdesini verdi.Önümüzdeki eylül ayında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla, sadece futbol branşının olduğu spor okulu açılacak. Öğrenciler akademik eğitimlerinin yanı sıra akademi tarzda bir futbol eğitimi alacaklar. Alt yapı mantığıyla hareket edilecek olan okulda genç yetenekler keşfedilerek profesyonel takımlar tarafından takip edilecek.Okul binasının yeri ve konumu hakkında ise alternatiflerinin olduğunu belirten Turan, çok kısa bir zaman içeresinde yer tespitlerini yapacaklarını ve bunu da kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.Konu ile ilgili görüşlerini açıklayan sitemiz Spor Yazarı ve Tv Spor Yorumcusu Murat Şahin Şahanoğlu; “ Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Şerafettin Turan gerçekten çok güzel ve önemli bir projenin müjdesini veriyor. Yıllardır futbol akademi eğitiminin Urfa'da olması adına çok büyük çabalar harcadık ama bir türlü olumlu sonuç alamadık. İnşallah sayın müdürümüzün açıkladığı gibi bu okul en kısa sürede faaliyete geçer. Tüm Urfa gençliği adına ve futbol kamuoyu adına Sayın Müdürümüz Şerafettin Turan'a teşekkürlerimizi iletiriz.” yorumunda bulundu.Haber: Murat Şahin Şahanoğlu