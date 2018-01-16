Demirkıran, Seydi Eyyüpoğlu'nu Ağırladı

Şanlıurfa Eski Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu Urfa’nın tanınmış iş adamlarından yeğeni Yakup Demirkıran’ı ziyaret etti.11 yıldır urfa’da otomotiv sektöründe hizmet veren Demirkıran Otomotivin sahibi başarılı iş adamı Yakup Demirkıran’ı iş yerinde ziyaret eden Urfa’nın önemli isimlerinden Seydi Eyyüpoğlu, yeğeninin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.Ssangyong Şanlıurfa Bayiliğini de alıp Urfa ekonomisine yeni bir boyut kazandıran başarılı iş adamı Yakup Demirkıran, Seydi Eyyüpoğlu ile sohbetlerinin ardından Urfa’nın yöresel yemeklerinden oluşan bir menü ile yemek ziyafeti verdi.Eyyüpoğlu, yeğeni Demirkıran’ın başarılarından gururla bahsederken Urfa’ya kattıklarından dolayı genç iş adamına da teşekkür etti.