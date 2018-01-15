​Harran Üniversitesi Değerlendirme Toplantısı

Harran Üniversitesi Rektörü yaptığı basın açıklamasında üniversiteye Hukuk Fakültesi’nin kurulması amacıyla gerçekleştirilen müracaatın sonucunu beklediklerini ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne öğrenci alımı müracaatının yapıldığını duyurdu.Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın üniversitedeki çalışmaları ve hedeflerini anlattığı bir basın toplantısı düzenledi.Rektör Prof. Taşaltın, uzun zamandır talep edilen Hukuk Fakültesi'nin durumuyla ilgili de bilgiler paylaşarak " Üniversite bünyesinde Hukuk Fakültesi’nin kurulması amacıyla gerçekleştirilen müracaat aşaması ise bölgeye katacağı değerin heyecanı içerisinde sonuç beklemektedir. Diğer yandan, Diş Hekimliği Fakültesi’ne öğrenci alımı müracaatının yapılmış olması bölgeye eğitsel ve sağlık sektörü açısından yeni bir soluk oluşturacaktır" açıklamasında bulundu.