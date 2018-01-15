Urfa'ya Bir Müjde Daha...!

Siverek Dilekli Göleti Ve Sulaması İnşaatı Bütün Hızıyla Devam Ediyor…

Şanlıurfa’daki faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, inşa ettiği tesislerle şehirde sulanmayan zirai arazi bırakmayacak. Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilde inşa edilen Siverek Dilekli Göleti ve Sulaması’nda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

Temelden 24 metre yüksekliğe sahip gölet ile 7.700 metre uzunluğundaki şebeke çalışmalarının devam ettiği tesisin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 42’ye ulaştı.

1 Bin 710 Dekar Zirai Arazi Suya Kavuşacak

Siverek Dilekli Göleti ve Sulaması için hızla çalıştıklarını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu şunları söyledi: “En kısa sürede hizmete alacağımız bu tesis ile yörede 1.710 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. 20 milyon TL yatırım tutarına sahip bu tesis ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 974 bin TL katkı ve 342 kişiye de istihdam kapısı sağlayacağız” dedi.